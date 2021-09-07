Президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что игрок каталонцев может уйти в РПЛ

«Он необыкновенный парень с талантом как у Рикарда Пуча. Мы собирались отдать его в “Брюгге”, потому что его момент ещё не наступил. Но “Брюгге” захотел право обязательного выкупа. Футболист сказал “нет”, потому что хочет добиться успеха в “Барселоне”. Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции ещё не закрыты», — цитирует Лапорту Marca.