Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан
Португалия
Футбол. Сборные
21:45
Люксембург
Катар
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Россия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словакия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Ирландия
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Босния и Герцеговина
Казахстан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Франция
Финляндия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Австрия
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Дания
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Молдавия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Черногория
Латвия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Гибралтар
Все события
Фоторепортажи
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что игрок каталонцев может уйти в РПЛ

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник каталонцев Алекс Кольядо может перейти в российский чемпионат.

БарселонаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Он необыкновенный парень с талантом как у Рикарда Пуча. Мы собирались отдать его в “Брюгге”, потому что его момент ещё не наступил. Но “Брюгге” захотел право обязательного выкупа. Футболист сказал “нет”, потому что хочет добиться успеха в “Барселоне”. Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции ещё не закрыты», — цитирует Лапорту Marca.

В минувшем сезоне Кольядо забил восемь голов в 22 матчах за резервную команду «Барселоны».

В нынешнем чемпионате Испании после трёх туров каталонский клуб с 7 очками располагается на четвёртом месте. Следующий матч «Барселона» проведёт на выезде с «Севильей» 11 сентября.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
В сборной России нет постоянного капитана. Это проблема?
ЦСКА может подписать полузащитника «Барселоны»
«Зенит» предложил 30 млн евро за полузащитника «Бенфики»
Россия, Германия и Испания победят на классе: топ ставок дня
Акинфеев объяснил свой отказ от возвращения в сборную России
В «Спартаке» подвели итоги летнего трансферного окна
В Бразилии хотят добиться дисквалификации Клаудиньо и Малкома
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь