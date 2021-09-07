«Зенит» предложил € 30 млн за полузащитника «Бенфики»
Фланговый полузащитник «Бенфики» Рафаэл Силва мог продолжить карьеру в Российской
Фланговый полузащитник «Бенфики» Рафаэл Силва мог продолжить карьеру в Российской
Согласно сведениям источника,
Действующее соглашение Рафаэла Силвы с «Бенфикой» рассчитано до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне игрок уже успел провести в составе «орлов» 7 матчей во всех турнирах и забил в них 3 гола.
Ранее сообщалось, что «Зенит» также проявляет интерес к другому игроку «Бенфики» — нападающему Карлосу Винисиусу. Однако клубы не сумели договориться, и бразилец перешёл на правах аренды в нидерландский ПСВ.