Евгений Мележиков подвел итоги летнего трансферного окна для «Спартака»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги летнего трансферного окна для московского клуба.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги летнего трансферного окна для московского клуба.
"Рую не купили Вандерсона, которого он якобы просил? Бред. Хорошо помню разговор с Поповым на тему Вандерсона. Нам тогда отказались продавать первых двух игроков из
В итоге мы провели сложную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании. Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий чтобы удержать Жиго, трудоустроили Педро Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях — при том что, опять же, сохранили Жиго. В общем истории, что
Трансферное окно в России закрывается 7 сентября.