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11:24 (мск), источник: Sports.Ru

Евгений Мележиков подвел итоги летнего трансферного окна для «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги летнего трансферного окна для московского клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

"Рую не купили Вандерсона, которого он якобы просил? Бред. Хорошо помню разговор с Поповым на тему Вандерсона. Нам тогда отказались продавать первых двух игроков из шорт-листа, который готовили полгода. Я спросил у Димы: а как так получилось? Это же твой список. Он ответил: невероятно, но снаряд дважды попал в ту же воронку. Тогда я сказал: покупай Вандерсона, он как раз шел третьим номером. Попов ответил: по Вандерсону у нас с тренером появились сомнения. После чего предложил кандидатуру Монтиэля. Ну, а что было дальше, вы сами знаете.

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В итоге мы провели сложную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании. Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий чтобы удержать Жиго, трудоустроили Педро Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях — при том что, опять же, сохранили Жиго. В общем истории, что кто-то специально не купил игрока под Руя просто-напросто высосаны из пальца", — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.

Трансферное окно в России закрывается 7 сентября.

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