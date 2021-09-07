Евгений Мележиков подвел итоги летнего трансферного окна для «Спартака»

"Рую не купили Вандерсона, которого он якобы просил? Бред. Хорошо помню разговор с Поповым на тему Вандерсона. Нам тогда отказались продавать первых двух игроков из шорт-листа, который готовили полгода. Я спросил у Димы: а как так получилось? Это же твой список. Он ответил: невероятно, но снаряд дважды попал в ту же воронку. Тогда я сказал: покупай Вандерсона, он как раз шел третьим номером. Попов ответил: по Вандерсону у нас с тренером появились сомнения. После чего предложил кандидатуру Монтиэля. Ну, а что было дальше, вы сами знаете.