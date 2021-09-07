Хавбек «Барселоны» Кольядо может перейти в ЦСКА

Как отмечается, 22-летний воспитанник каталонского клуба стал одной из приоритетных целей армейского клуба после срыва перехода Саму Кастильехо из «Милана».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Кольядо может продолжить карьеру в России или Турции, так как в этих странах еще открыты трансферные окна. В минувшем сезоне Кольядо провел за резервную команду «Барселоны» 22 матча, в которых забил 8 мячей.