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12:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хавбек «Барселоны» Кольядо может перейти в ЦСКА

Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо может перейти в ЦСКА.

Барселона
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо может перейти в ЦСКА, информирует Transfermarkt.

Как отмечается, 22-летний воспитанник каталонского клуба стал одной из приоритетных целей армейского клуба после срыва перехода Саму Кастильехо из «Милана».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Кольядо может продолжить карьеру в России или Турции, так как в этих странах еще открыты трансферные окна. В минувшем сезоне Кольядо провел за резервную команду «Барселоны» 22 матча, в которых забил 8 мячей.

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