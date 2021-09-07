«Украинским клубам люди с паспортом РФ не нужны». Зотов — о влиянии политики на футбол
Защитник «Рубина» Георгий Зотов рассказал о сложностях для футболистов в контексте политического конфликта России и Украины.
Защитник «Рубина» Георгий Зотов рассказал о сложностях для футболистов в контексте политического конфликта России и Украины.
Напомним, в момент зарождения напряжённости на Донбассе Зотов выступал в составе донецкого «Металлурга».
«Я видел только то, что происходило в Донецке. Мы проводили большую часть времени именно там. Ходили по городу люди, полностью экипированные, с автоматами и в касках, в бронежилетах. Просто патрулировали улицы города. На центральной площади были
То, что не стоит задерживаться в Украине, было понятно по новостям. Украинские новости смотрел, и становилось понятно, что конфликт именно с Россией. Поэтому понимал, что люди с российским паспортом в клубах, скажем так, не нужны.