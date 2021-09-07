«Украинским клубам люди с паспортом РФ не нужны». Зотов — о влиянии политики на футбол

«Я видел только то, что происходило в Донецке. Мы проводили большую часть времени именно там. Ходили по городу люди, полностью экипированные, с автоматами и в касках, в бронежилетах. Просто патрулировали улицы города. На центральной площади были какие-то митинги, но на тот момент ещё немногочисленные. Закрыт был аэропорт. Вернее не так, он был открыт, но летали только внутренние рейсы. А из России ко мне жена прилететь не смогла. Да и мы потом не могли вылететь, пришлось по окончании сезона отправляться через Днепропетровск.



То, что не стоит задерживаться в Украине, было понятно по новостям. Украинские новости смотрел, и становилось понятно, что конфликт именно с Россией. Поэтому понимал, что люди с российским паспортом в клубах, скажем так, не нужны. По-моему, ни один русский на следующий сезон в чемпионате не остался. Было понятно, что ничего позитивного не ожидается. Может, кто-то и относился бы хорошо, но большинство… не стоило обострять и рисковать самому», — приводит слова Зотова «Бизнес Online».