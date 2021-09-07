Кофрие о «Спартаке»: «Это трансфер всей моей жизни, другой мир»

«Если бы я не зацепился за этот шанс, то сегодня жалел бы и задавал себе тысячу вопросов. Такая возможность не предоставляется два раза. Переход в “Спартак” — это трансфер всей моей жизни, я должен был согласиться. Не хочу очернять бельгийский футбол, где я не знал, что такое играть в топ-клубе, но “Спартак” — это другой мир. Разница во всем — инфраструктуре, работе клуба, темпе на тренировках — величиной в пропасть.



В “Спартаке” все сделано так, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чем другом. У зарубежных футболистов есть водители, которые привозят их на тренировки. Я бы соврал, если бы сказал, что финансовый аспект не был для меня важен, но ключевым он не являлся. Я буду играть в большом чемпионате, а в Лиге Европы мы встретимся с “Наполи”, “Лестером” и “Легией”. Игра в еврокубках — это моя детская мечта.



Знаю, что меня ждет огромная конкуренция. Это потребует постоянного прогресса, но я каждый день работал над собой, чтобы попасть в большой клуб. И такой момент настал. Время для адаптации мне, вероятно, тоже потребуется. Зимой будет холодно, но я привыкну», — сказал 24-летний бельгиец в интервью La Province.