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14:28 (мск), источник: Sports.Ru

Кофрие о «Спартаке»: «Это трансфер всей моей жизни, другой мир»

Защитник Максимилиано Кофрие поделился впечатлениями после перехода в «Спартак».

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Источник: AFP 2021
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«Если бы я не зацепился за этот шанс, то сегодня жалел бы и задавал себе тысячу вопросов. Такая возможность не предоставляется два раза. Переход в “Спартак” — это трансфер всей моей жизни, я должен был согласиться. Не хочу очернять бельгийский футбол, где я не знал, что такое играть в топ-клубе, но “Спартак” — это другой мир. Разница во всем — инфраструктуре, работе клуба, темпе на тренировках — величиной в пропасть.

В “Спартаке” все сделано так, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чем другом. У зарубежных футболистов есть водители, которые привозят их на тренировки. Я бы соврал, если бы сказал, что финансовый аспект не был для меня важен, но ключевым он не являлся. Я буду играть в большом чемпионате, а в Лиге Европы мы встретимся с “Наполи”, “Лестером” и “Легией”. Игра в еврокубках — это моя детская мечта.

Знаю, что меня ждет огромная конкуренция. Это потребует постоянного прогресса, но я каждый день работал над собой, чтобы попасть в большой клуб. И такой момент настал. Время для адаптации мне, вероятно, тоже потребуется. Зимой будет холодно, но я привыкну», — сказал 24-летний бельгиец в интервью La Province.

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