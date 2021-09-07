Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан
Португалия
Футбол. Сборные
21:45
Люксембург
Катар
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Россия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словакия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Ирландия
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Босния и Герцеговина
Казахстан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Франция
Финляндия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Австрия
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Дания
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Молдавия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Черногория
Латвия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Гибралтар
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
10Первая победа Карпина во главе сборной
16:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Антона Миранчука прокомментировал информацию о серьёзности травмы игрока

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию о серьёзности повреждения, которое получил его подопечный.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Ранее в СМИ появились данные, согласно которым Миранчук может пропустить из-за травмы от 2 до 6 месяцев. Хавбек не участвовал в последних матчах железнодорожников и сборной России.

«Повреждение, которое привело к данному развитию событий, было получено Антоном ранее. Сейчас оно просто оказалось в запущенном состоянии. Теперь возможно несколько вариантов развития событий, в том числе и консервативное лечение. О худшем варианте развития событий даже не хочется думать. Полную информацию о состоянии здоровья Антона и сроках должен сообщать клуб. Это их прерогатива», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Сохранит ли Россия лидерство. Чего ждать от матча с Мальтой
Кого потерял мир хоккея 10 лет назад? Вспоминаем каждого
Россия, Германия и Испания победят на классе: топ ставок дня
Забивал Мальте и феерил в Испании. Каким Карпин был игроком?
Кофрие о «Спартаке»: Это трансфер всей моей жизни, другой мир
Стали известны новые детали отмены матча Бразилия – Аргентина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь