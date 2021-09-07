Крицюк объяснил, почему ушёл из чемпионата Португалии в «Зенит»

«Почему поменял тёплую Португалию на холодную Россию? Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я уверен в своих силах, конкуренции не боюсь, за счёт неё мы становимся лучше. Дальше будем работать, прикладывать максимальные усилия, чтобы помогать клубу, показывая свои сильные стороны. Не всё завязано на погоде и Европе, тем более если брать Петербург, то это самый европейский город. Погода — один из немногих минусов города. И я всё-таки россиянин, у меня здесь семья.



К тому же “Зенит” — самый большой клуб России. Для любого футболиста это большой вызов, когда появляется возможность за него выступать. Очень много нюансов, которые способствовали этому переходу. В том числе — Лига чемпионов. Моё мнение — конечно, из “Зенита” легче попасть в сборную России, чем из португальской лиги. Может быть, я не совсем прав, но есть такое ощущение», — приводит слова Крицюка официальный сайт «Зенита».