Крицюк объяснил, почему ушёл из чемпионата Португалии в «Зенит»
Новоиспечённый голкипер «Зенита» Станислав Крицюк, ранее выступавший за португальские «Жил Висенте» и «Белененсеш», рассказал, почему решил вернуться в Россию.
Новоиспечённый голкипер «Зенита» Станислав Крицюк, ранее выступавший за португальские «Жил Висенте» и «Белененсеш», рассказал, почему решил вернуться в Россию.
«Почему поменял тёплую Португалию на холодную Россию? Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я уверен в своих силах, конкуренции не боюсь, за счёт неё мы становимся лучше. Дальше будем работать, прикладывать максимальные усилия, чтобы помогать клубу, показывая свои сильные стороны. Не всё завязано на погоде и Европе, тем более если брать Петербург, то это самый европейский город. Погода — один из немногих минусов города. И я
К тому же “Зенит” — самый большой клуб России. Для любого футболиста это большой вызов, когда появляется возможность за него выступать. Очень много нюансов, которые способствовали этому переходу. В том числе — Лига чемпионов. Моё мнение — конечно, из “Зенита” легче попасть в сборную России, чем из португальской лиги. Может быть, я не совсем прав, но есть такое ощущение», — приводит слова Крицюка официальный сайт «Зенита».
Напомним, Крицюк перешёл в «Зенит» из португальского клуба «Жил Висенте» в начале сентября 2021 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 2 млн.
В мае 2021 года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.