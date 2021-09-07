Бумаль стал игроком «Нижнего Новгорода»
Полузащитник Петрюс Бумаль, известный по выступлениям за сборную Камеруна и «Урал», подписал двухлетний контракт с ФК «Нижний Новгород».
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Полузащитник Петрюс Бумаль, известный по выступлениям за сборную Камеруна и «Урал», подписал двухлетний контракт с ФК «Нижний Новгород».
«Петрюс Бумаль — квалифицированный опорный полузащитник, — представил новичка заместитель генерального директора по трансферной политике ФК “Нижний Новгород” Игорь Кудряшов. — Он адаптирован к игре в России, так как три года выступал за “Урал”. Соответствует требованиям главного тренера. Верим в то, что Бумаль усилит наш коллектив».
Сейчас Петрюс ожидает рабочую визу и в ближайшее время присоединится к нашей команде. За «Нижний Новгород» Бумаль будет выступать под 13-м номером.