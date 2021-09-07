Бумаль стал игроком «Нижнего Новгорода»

«Петрюс Бумаль — квалифицированный опорный полузащитник, — представил новичка заместитель генерального директора по трансферной политике ФК “Нижний Новгород” Игорь Кудряшов. — Он адаптирован к игре в России, так как три года выступал за “Урал”. Соответствует требованиям главного тренера. Верим в то, что Бумаль усилит наш коллектив».