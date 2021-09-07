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22:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» объявил о переходе форварда Себая из «Химок»

«Ахмат» на официальном сайте объявил о переходе ивуарийского нападающего Сенина Себая из «Химок».

Ахмат
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Ахмат» на официальном сайте объявил о переходе ивуарийского нападающего Сенина Себая из «Химок».

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Контракт футболиста с грозненским клубом рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год. Себай будет играть за «Ахмат» под 18-м номером.

В нынешнем сезоне РПЛ Себай провёл восемь матчей за «Химки», отдал один результативный пас. Себай перешёл в «Химки» в декабре 2020 года. До этого Сенин уже имел опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге — в сезоне-2018/2019 форвард выступал за «Тамбов», забив 8 голов в 20 играх. В сезоне-2017/2018 нападающий выступал за «Балтику» в Футбольной национальной лиге, где забил 10 голов в 31 игре.

Ранее «Химки» договорились о переходе форварда «Ростова» Александра Долгова. Нападающий, который в прошлом сезоне играл за красно-чёрных на правах аренды, подписал полноценный контракт с клубом на три года.

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