«Ахмат» объявил о переходе форварда Себая из «Химок»
«Ахмат» на официальном сайте объявил о переходе ивуарийского нападающего Сенина Себая из «Химок».
«Ахмат» на официальном сайте объявил о переходе ивуарийского нападающего Сенина Себая из «Химок».
«Ахмат» на официальном сайте объявил о переходе ивуарийского нападающего Сенина Себая из «Химок».
Контракт футболиста с грозненским клубом рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год. Себай будет играть за «Ахмат» под 18-м номером.
В нынешнем сезоне РПЛ Себай провёл восемь матчей за «Химки», отдал один результативный пас. Себай перешёл в «Химки» в декабре 2020 года. До этого Сенин уже имел опыт выступлений в Российской
Ранее «Химки» договорились о переходе форварда «Ростова» Александра Долгова. Нападающий, который в прошлом сезоне играл за