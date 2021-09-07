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22:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Мирзов перешел из «Спартака» в «Химки» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов перешел в «Химки» на правах аренды до конца сезона.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"
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Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подтвердил информацию о переговорах по трансферу Мирзова в подмосковный клуб.

«Чемпионат» сообщал, что «Ростов» и «Химки» хотят арендовать нападающего «Спартака» Резиуана Мирзова.

В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов. В минувшем сезоне россиянин провёл 17 матчей за «Химки» в РПЛ на правах аренды, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

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