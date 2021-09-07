Мирзов перешел из «Спартака» в «Химки» на правах аренды

В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов. В минувшем сезоне россиянин провёл 17 матчей за «Химки» в РПЛ на правах аренды, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.