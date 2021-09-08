«Локомотив» всех опередил. В российском футболе закрылось летнее трансферное окно

ТАСС, 8 сентября. Летнее трансферное окно в российском футболе завершилось в ночь на 8 сентября по московскому времени. Наиболее активно из клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) действовал московский «Локомотив», который подписал контракты с восемью новичками.

«Локомотив» начал укреплять состав после прихода немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост руководителя по спорту и развитию клуба 6 июля. Состав железнодорожников пополнили полузащитники Константин Марадишвили, Алексис Бека-Бека, Джирано Керк, Наир Тикнизян, Фаустино Анджорин и Кирилл Зинович, а также защитники Тин Едвай и Максим Ненахов. Англичанин Анджорин перешел в «Локомотив» из лондонского «Челси» на правах годичной аренды с приоритетным правом выкупа, сделка состоялась 2 сентября. 19-летний Анджорин является воспитанником «Челси», за основную команду футболист провел пять матчей, один из которых — в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21 против «Краснодара».

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Многие новички еще не успели показать себя в чемпионате из-за паузы на матчи сборных. 2 сентября «Локомотив» также подписал контракт с Марадишвили, срок соглашения составил пять лет. Еще не успел дебютировать в составе железнодорожников и нидерландец Керк. Он перешел в «Локомотив» из нидерландского «Утрехта» 1 сентября, 25-летний игрок подписал контракт на четыре года.

В июне состав «Локомотива» пополнил Ненахов, он перешел из «Ахмата», однако не закрепился в составе — в новом сезоне защитник провел на поле 4 минуты, выйдя в концовке матча шестого тура против московского «Динамо» (1:1). Получше ситуация у хорватского защитника Едвая, который 24 июля перешел в «Локомотив» из германского «Байера» и подписал контракт на четыре года. Он уже провел за «Локомотив» четыре матча, в трех из которых выходил на поле с первых минут. Тикнизян перешел в «Локомотив» из ЦСКА 4 августа, но пока не смог закрепиться в составе, проведя в общей сумме 69 минут в четырех играх.

Белорусский защитник Зинович еще не сыграл за «Локомотив». Он перешел в клуб 2 июля из белорусской «Ислочи», 18-летний футболист подписал контракт с железнодорожниками на пять лет. Бека-Бека, который перешел в «Локомотив» из французского «Кана» 23 августа, успел дебютировать за команду в матче с «Динамо» перед паузой на игры сборных. «Локомотив» заплатит за 20-летнего полузащитника €7 млн, о чем заявил президент «Кана».

«Локомотив» также запомнился и трансферами «на выход». 19-летний полузащитник Максим Мухин ушел в ЦСКА, армейский клуб воспользовался опцией выкупа контракта игрока за €170 тыс. Также после трехлетнего пребывания клуб покинул двукратный победитель Лиги Европы поляк Гжегож Крыховяк, полузащитник перебрался в «Краснодар». Также железнодорожники не стали продлевать контракты с защитниками Брайаном Идову, Владиславом Игнатьевым и Соломоном Кверквелией, голкипером Антоном Коченковым и нападающим Эдером. Многолетний капитан «Локомотива» хорват Ведран Чорлука завершил спортивную карьеру и стал одним из помощников главного тренера сборной Хорватии Златко Далича.

Сомнительный трансфер «Спартака»

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Летом московский «Спартак» окружало множество трансферных слухов, однако в итоге красно-белые совершили всего два приобретения. Летом генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщал журналистам, что клуб ищет правого защитника и опорного полузащитника, из этих двух задач москвичи решили одну. 29 августа в «Спартак» из бельгийского «Сент-Трюйдена» перешел 24-летний защитник Максимилиано Кофрие.

Позже глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с ТАСС отметил, что этот трансфер был согласован с главным тренером Руем Виторией. «Конечно, главный тренер был в курсе всего процесса еще на этапе переговоров, — сказал Зеленов. — Трансфер согласован. Руй знает возможности этого защитника — просто пока не видел его в тренировочном процессе. Увидит и оценит на деле».

Однако к приобретению Кофрие возникли вопросы, потому что игрок не играл в еврокубках, а также выступал за команды, которые не боролись за высокие места в чемпионате Бельгии. Также «Спартак» выкупил у «Челси» нигерийского защитника Виктора Мозеса, который в прошлом сезона играл за красно-белых на правах аренды.

Куда активнее «Спартак» этим летом расставался с футболистами. Английский «Вест Хэм» арендовал у красно-белых опорного полузащитник Алекса Крала с обязательной опцией выкупа при соблюдении всех условий. Также «Спартак» отдал в аренду бразильского нападающего Педро Рошу («Атлетико Паранэнсе») и узбекского полузащитника Остона Урунова, вернувшегося в «Уфу».

Действующий чемпион России петербургский «Зенит» совершил точечные приобретения. Состав команды Сергея Семака пополнили бразильский полузащитник Клаудиньо, который перешел из «Брагантино», а также защитник Дмитрий Чистяков («Ростов») и голкипер Станислав Крицюк (португальский «Жил Висенте»).

Ушел из «Зенита» аргентинский нападающий Себастьян Дриусси. Он стал игроком американского «Остина». Дриусси 25 лет, он выступал за «Зенит» с 2017 года и провел в составе петербургского клуба 138 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 22 результативные передачи. Он является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, дважды побеждал в Суперкубке России.

Результативное усиление «Краснодара»

«Краснодар» 23 июля приобрел у немецкой «Герты» колумбийского нападающего Джона Кордобу. Контракт с игроком был рассчитан на четыре года, а сумма трансфера, по данным профильного портала Transfermarkt, составила €20 млн. Форвард уже успел проявить себя в чемпионате России, забив пять голов в шести матчах. Кордобе 28 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 21 игре в чемпионате Германии, забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Перешедший из «Локомотива» Крыховяк пока не успел зарекомендовать себя в «Краснодаре». Полузащитник провел за краснодарский клуб четыре матча, не отметившись результативными действиями. Также состав «Краснодара» пополнил нападающий Владимир Ильин, который 11 июня перешел из «Ахмата». Форвард также не был заметен в играх чемпионата, проведя на поле в общей сумме 43 минуты.

Из «Краснодара» в «Ахмат» отправился полузащитник Даниил Уткин, грозненский клуб арендовал футболиста до конца сезона. Уткин хорошо вошел в игру «Ахмата», забив три гола в шести матчах. Также «Краснодар» покинули шведский полузащитник Кристофер Ольссон, который перешел в бельгийский «Андерлехт», нападающий Герман Онугха (датский «Вайле»), а также полузащитник Иван Жигулев (польский «Заглембе»).

ЦСКА этим летом запомнился не только трансфером Мухина и уходами Тикнизяна и Марадишвили. Московский клуб также покинул хорватский полузащитник Никола Влашич. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Вест Хэм» заплатит за лидера армейцев €30 млн + 8 млн бонусами. Контракт рассчитан на пять лет. Пока хорват также не смог дебютировать за новый клуб из-за паузы на матчи сборных.

Армейский клуб на правах аренды до конца текущего сезона также покинули исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, который перешел в клуб чемпионата Италии «Венецию», и аргентинский нападающий Адольфо Гайч. Прошлый сезон форвард провел в аренде в итальянском «Беневенто», в 15 матчах он забил два гола. Аргентинец продолжит карьеру в клубе второго по силе дивизиона Испании «Уэска».

На правах свободного агента в ЦСКА пришел нападающий Антон Заболотный, который является воспитанником армейского клуба. У форварда закончился контракт с «Сочи», за который он выступал с 2019 года. В прошедшем сезоне Заболотный принял участие в 30 матчах за «Сочи» в разных турнирах, забил десять голов и отдал пять голевых передач. Нападающий является чемпионом России в составе «Зенита» (сезон-2018/19).

«Динамо», «Рубин», «Сочи», «Уфа»

Ряды «Динамо» пополнил уругвайский защитник Диего Лаксальт, клуб объявил о подписании с игроком трехлетнего контракта 22 июня. Ранее футболист выступал за «Милан». Также к «Динамо» присоединились полузащитник «Рубина» Денис Макаров и центральный защитник Фабьян Бальбуэна, который перешел из «Вест Хэма» на правах свободного агента.

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«Рубин» сумел в летнее трансферное окно сохранить грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию, к которому проявляли интерес гранды европейского футбола, однако, как сообщил ТАСС генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, клуб не получал предложений по игроку. В команду Леонида Слуцкого пришли полузащитник Андерс Дрейер (датский «Мидтьюлланн»), нападающий Сеяд Хакшабанович (шведский «Норчёпинг») и центральный защитник Монтассар Тальби («Беневенто»). В шотландский «Селтик» ушел шведский защитник Карл Старфельт.

«Сочи» укрепил состав полузащитником Викторианом Агбаном, нападающим Матео Кассьерой и защитником Сергеем Тереховым. Необычным трансфером запомнилась «Уфа». Клуб из столицы Башкортостана 23 июля объявил о подписании контракта с ангольцем Эгашем Касинтурой, который ранее выступал за мини-футбольную команду «Новая генерация».