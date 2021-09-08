Источник: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо выступать за «Зенит»

Клаудиньо и Малком были вызваны в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре, но не поехали в состав бразильской команды на выездную игру против чилийцев, которая прошла 2 сентября, после того, как получили сообщение от российского клуба с призывом вернуться в Россию. Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила жалобу в ФИФА на «Зенит» из-за этой ситуации, и в итоге ФИФА наложила санкции на участие игроков в ближайших матчах.