Источник: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо выступать за «Зенит»

Клаудиньо и Малком были вызваны в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре, но не поехали в состав бразильской команды на выездную игру против чилийцев, которая прошла 2 сентября, после того, как получили сообщение от российского клуба с призывом вернуться в Россию. Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила жалобу в ФИФА на «Зенит» из-за этой ситуации, и в итоге ФИФА наложила санкции на участие игроков в ближайших матчах.
«Малком и Клаудиньо не смогут играть за “Зенит” до 14 сентября из-за санкций ФИФА, сюда входит и игра с “Челси”. Клуб и Российский футбольный союз (РФС) уже проинформированы, это последствие решения “Зенита” не отпускать игроков в сборную Бразилии», — говорится в сообщении.
Матч против «Челси» пройдет в Лондоне 14 сентября и начнется в 22:00 мск. С «Ахматом» «Зенит» сыграет дома 11 сентября.