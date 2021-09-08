Футболист «Краснодара» Сулейманов перешел на правах аренды в турецкий «Гиресунспор»

Сулейманову 21 год, он является воспитанником академии «Краснодара», за основную команду игрок выступал с 2017 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 42 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Всего за клуб он провел 118 матчей, забил 23 мяча и отдал семь голевых передач. В составе «Краснодара» Сулейманов дважды становился бронзовым призером чемпионата России.