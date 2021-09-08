«Зенит» — жертва ФИФА. Почему Клаудиньо и Малкому запретили сыграть с «Ахматом» и «Челси»

Заложники календаря

ФИФА все-таки наложила санкции на «Зенит». Чемпионам России запрещено в двух ближайших матчах (с «Ахматом» 11 сентября в РПЛ и с «Челси» 14 сентября в Лиге чемпионов) использовать полузащитников сборной Бразилии — Малкома и Клаудиньо. С высокой долей вероятности обе игры пропустит и Вильмар Барриос, который до сих пор находится в расположении сборной Колумбии.

Напомню хронологию событий:

— 13 августа Клаудиньо вызван в сборную Бразилии.

— 24 августа Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии.

— 27 августа Малком вызван в сборную Бразилии. Он получил приглашение позже, так как многие клубы английской премьер-лиги отказались отпускать своих футболистов в сборные других континентов. Причина в том, что правительство Великобритании внесло в красную зону коронавирусных ограничений все страны Южной Америки. Это значит, что прилетающие оттуда обязаны отправиться на десятидневный карантин. Спортсменам исключения не сделали.

— В тот же день все три южноамериканца отправляются в расположение своих сборных, а вечером УЕФА публикует календарь группового этапа Лиги чемпионов. В 1-м туре, 14 сентября, «Зенит» сыграет в гостях у «Челси». Петербургский клуб сталкивается с серьезной проблемой. Заключительные матчи сентябрьского окна сборных в Южной Америке завершатся утром 10 сентября по московскому времени. Соответственно, Малком, Клаудиньо и Барриос не успеют отбыть десятидневный карантин для участия в матче в Лондоне.

— «Зенит» направляет письма в ФИФА и УЕФА, в которых просит их помочь с разрешением ситуации: предоставить южноамериканцам исключения на въезд в Великобританию или перенести игру с «Челси» на поле другой страны. Официального ответа ни ФИФА, ни УЕФА не дали, а неофициально «Зениту» было сказано, что оснований для переноса матча нет.

— Петербургский клуб уведомляет о ситуации всех трех южноамериканцев, а также футбольные федерации Бразилии и Колумбии. 1 сентября, не сыграв ни матча за сборную, Малком и Клаудиньо вылетают на чартере в Санкт-Петербург. Расходы на самолет они берут на себя. Барриос остается в сборной: на момент получения сообщения он находился в боливийском Ла-Пасе далеко от аэропорта, и организовать чартер оттуда в Россию было почти невозможно. Стало ясно, что Малком и Клаудиньо успеют пробыть десять дней вне красной зоны до вылета в Лондон, а Барриос — нет.

— Сразу после вылета Малкома и Клаудиньо в Санкт-Петербург Бразильская конфедерация футбола публикует заявление, в котором выражает несогласие с действиями «Зенита» и сообщает о подаче жалобы в ФИФА. Бразильцы требовали, чтобы на российский клуб наложили санкции.

Дисквалификация на две игры

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Что грозило «Зениту»? В приложении 1 регламента ФИФА по статусу и переходам игроков есть статья 6 «Дисциплинарные меры», которая гласит: «Нарушения любого из положений, изложенных в данном приложении, приводят к наложению дисциплинарных санкций, которые будут приняты Дисциплинарным комитетом ФИФА на основе Дисциплинарного кодекса ФИФА». А в статье 5 указано, что футболист, вызванный в сборную, не имеет права выступать за свой клуб в течение срока, на который он был освобожден, плюс пять дополнительных дней.

В среду РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило о том, что ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» после окончания международного окна. Последние игры в Южной Америке пройдут 10 сентября. Если прибавить еще пять дней, то получится, что «Зениту» нельзя использовать бразильцев в матчах с «Ахматом» (11 сентября) и «Челси» (14 сентября).

А что Барриос? Он все еще находится в расположении сборной Колумбии и вылетит в Санкт-Петербург лишь по окончании пятничной встречи с Чили. Матч с «Ахматом» в субботу, и участие колумбийца в нем крайне маловероятно, а в Лондон Вильмара не пустят из-за вышеуказанных ковидных ограничений.

Прецедент

ФИФА встала на сторону бразильцев, но справедливости в таком решении нет.

Во-первых, «Зенит» несколько раз шел навстречу Бразильской конфедерации футбола (CBF). В июле клуб отпустил Малкома на Олимпийские игры, хотя этот турнир не входит в календарь ФИФА и «Зенит» не обязан был передавать бразильцам одного из своих лидеров. А в августе клуб вновь отпустил Малкома в сборную, хотя вызов пришел очень поздно. В том же регламенте ФИФА по статусу и переходам игроков написано: «Ассоциация, желающая вызвать игрока, должна уведомить его об этом в письменной форме как минимум за 15 дней до начала периода международных матчей. Клуб игрока должен быть проинформирован письменно в то же время». Проще говоря, «Зенит» не был обязан отпускать Малкома, только Клаудиньо.

Во-вторых, «Зенит» предвидел подобную ситуацию и вероятные санкции, поэтому закидывал ФИФА и УЕФА официальными письмами. Но в ответ звучала только тишина, так что сине-бело-голубым пришлось действовать на свой страх и риск. «Челси» тоже не мог никак помочь.

В-третьих, налицо нарушение спортивного принципа и двойные стандарты. Малком, Клаудиньо и Барриос здоровы и готовы сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов, но факторы, не зависящие от российской стороны, мешают южноамериканцам принять участие во встрече. В среду стало известно и о санкциях в отношении пяти клубов АПЛ. «Манчестер Сити», «МЮ», «Лидс», «Ливерпуль» и «Челси» изначально не отпустили своих бразильских игроков в сборную, после чего CBF была вынуждена вызвать девять игроков дополнительно (в том числе Малкома). BBC пишет о том, что английским клубам запретят использовать бразильцев в ближайших турах АПЛ и группового этапа Лиги чемпионов. Это хоть немного сделает ситуацию справедливой. Представим, что в матче «Челси» с «Зенитом» сыграет Тиагу Силва, которого «Челси» отказался отпускать в сборную, зато не будет Малкома и Клаудиньо. Разве это не двойные стандарты?

В-четвертых, газета The Times сообщает о странной ситуации с «Эвертоном». CBF не просит наказывать ливерпульский клуб за то, что он не отпустил в сентябре Ришарлисона, так как в июле он позволил своему форварду выступить на Олимпийских играх. «Зенит» тоже великодушно разрешил отправиться в Токио Малкому, который забил золотой гол в финале футбольного турнира, но почему-то на российский клуб наложены санкции, а на «Эвертон» — нет. Снова двойные стандарты.

«Зенит» — не единственный

Конечно, сине-бело-голубым жутко не повезло с календарем. Все совпало: первый матч в гостях в Лондоне, окно международных матчей в Южной Америке беспрецедентно широкое, времени после жеребьевки было ничтожно мало.

Но не только у «Зенита» возникли проблемы. С аналогичной ситуацией в Лиге Европы столкнулся «Наполи», который 16 сентября сыграет на поле «Лестера», а также «Лион» — в тот же день он будет гостить у «Рейнджерс». У итальянского клуба в красной зоне Великобритании находятся Кулибали, Оспина, Осимхен и Замбо-Ангисса, у французского — Лукас Пакета и Бруно Гимарайнс.

Все они рискуют не сыграть в Англии и Шотландии на следующей неделе по той же причине, что и Барриос. «Наполи» тоже уже просил УЕФА перенести матч на нейтральное поле, но ответа не было.

Надежда есть?

«Зенит» с самого начала подчеркивал, что просто хочет соблюдения спортивного принципа. «Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Однако ситуация тревожна: вероятнее всего, из-за внешних проблем у российского клуба не будет трех футболистов основы, а у английского — одного. Семаку придется почти полностью перекраивать полузащиту, а страховочных вариантов мало: Дриусси уже нет в команде, Оздоев травмирован. Для «Челси» потеря Силвы не так критична: в первых матчах сезона бразилец ни разу не вышел в стартовом составе.

«Зенит» не принимает решение смиренно. Клуб предполагал, что все может закончиться плохо, старался предотвратить худшее, но ФИФА и УЕФА молчали в ответ на запросы. Сейчас реакция есть, и «Зенит» она категорически не устраивает. Сине-бело-голубые уже выразили резкое несогласие с решением ФИФА и надеются, что ситуация поправима.