Гендиректор «Рубина»: Ни одного предложения о покупке Кварацхелии не было

"Хвича не ушёл, и мы очень довольны, что он остался. Задачи продать его у нас не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуется большое количество клубов. Вот только ни одного предложения о его покупке не было — ни от одного клуба официального запроса не было. Суммы никакой по нему мы не озвучивали, поэтому нельзя говорить, что у нас высокие запросы. Ну вот прислали хотя бы предложение на рубль, я тогда сказал бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, поэтому о чём тут ещё говорить.

Мы были готовы к переговорам, но предложения не было. Он остался, чему мы рады. Футболист крайне важен для нас, и, как кажется, он и болельщикам полюбился: на футбол стали ходить с большим интересом. В зимнее трансферное окно обычно бывает не так много приобретений у европейских клубов, но посмотрим, как всё сложится. Сейчас Хвича — игрок «Рубина».



Думаю, все эти разговоры на Кварацхелию как-то повлияли. Он всё-таки парень молодой. Может думал, что уедет, поэтому это в чём-то его дестабилизировало. А сейчас он точно успокоится и будет играть«, — приводит слова Сайманова “Спорт Бизнес Online”.