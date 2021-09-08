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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Рубина»: Ни одного предложения о покупке Кварацхелии не было

Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал слухи о продаже Хвичи Кварацхелии.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

"Хвича не ушёл, и мы очень довольны, что он остался. Задачи продать его у нас не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуется большое количество клубов. Вот только ни одного предложения о его покупке не было — ни от одного клуба официального запроса не было. Суммы никакой по нему мы не озвучивали, поэтому нельзя говорить, что у нас высокие запросы. Ну вот прислали хотя бы предложение на рубль, я тогда сказал бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, поэтому о чём тут ещё говорить.

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Мы были готовы к переговорам, но предложения не было. Он остался, чему мы рады. Футболист крайне важен для нас, и, как кажется, он и болельщикам полюбился: на футбол стали ходить с большим интересом. В зимнее трансферное окно обычно бывает не так много приобретений у европейских клубов, но посмотрим, как всё сложится. Сейчас Хвича — игрок «Рубина».

Думаю, все эти разговоры на Кварацхелию как-то повлияли. Он всё-таки парень молодой. Может думал, что уедет, поэтому это в чём-то его дестабилизировало. А сейчас он точно успокоится и будет играть«, — приводит слова Сайманова “Спорт Бизнес Online”.

В прошлом сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах за «Рубин», в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с казанским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн. В восьми матчах за сборную Грузии Хвича забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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