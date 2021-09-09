«Локомотив» обратился к совету директоров РЖД за дополнительным бюджетом в 3 миллиарда рублей

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Московский клуб попросил дополнительные средства на этот год в размере 3 миллиарда рублей (34,7 миллиона евро). Вопрос будет внесен в повестку дня ближайшего совета директоров монополии.

«Локомотив» этим летом провел одну из самых мощных и дорогих трансферных кампаний в истории. Состав железнодорожников пополнили восемь новых футболистов, за которых в сумме клуб, по данным Transfermarkt, заплатил 30,18 миллиона евро.