Правление РПЛ решило провести тендер по телеправам

Лига проведёт тендер с разделением пакета медиаправ. Члены рабочей группы проголосовали за тендер в соотношении 8−1. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Ранее стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» о продлении сотрудничества на предложенных условиях. Представители трёх команд Российской Премьер-Лиги подтвердили, что в лиге обсуждают возможность отклонить предложение «Матч ТВ». По их данным, лига публично выскажет свою позицию в ближайшее время.