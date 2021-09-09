Стали известны причины срыва перехода Кастильехо из «Милана» в ЦСКА

«ЦСКА согласовал с “Миланом” бесплатную аренду Кастильехо. Дальше предстояло договориться о деталях с самим испанцем, который также в целом был готов ехать в Россию. Буквально за пару дней рядом с ним образовалось новое агентство.



Кастильехо получал в “Милане” € 2 млн, ЦСКА был готов взять эту зарплату на себя. Но за день до окончания окна в агентстве потребовали € 3,5 млн оклад для Саму, ещё € 1 млн — комиссия агентству. Это важный нюанс: € 1 млн — не стоимость аренды, которая, как сообщалось, полагалась “Милану”, а именно комиссионные.



ЦСКА на эти условия не пошёл. В клубе посчитали, что их воспринимают как бездонную бочку: раз Россия, значит, можно стрясти максимум. А зарплат в € 3,5 млн в ЦСКА нет, согласиться на условия Кастильехо значило бы нарушить внутренний клубный лимит зарплат», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.