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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны причины срыва перехода Кастильехо из «Милана» в ЦСКА

Журналист Нобель Арустамян рассказал о причинах срыва перехода полузащитника Самуэля Кастильехо из «Милана» в ЦСКА.

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Источник: AP 2021
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«ЦСКА согласовал с “Миланом” бесплатную аренду Кастильехо. Дальше предстояло договориться о деталях с самим испанцем, который также в целом был готов ехать в Россию. Буквально за пару дней рядом с ним образовалось новое агентство.

Кастильехо получал в “Милане” € 2 млн, ЦСКА был готов взять эту зарплату на себя. Но за день до окончания окна в агентстве потребовали € 3,5 млн оклад для Саму, ещё € 1 млн — комиссия агентству. Это важный нюанс: € 1 млн — не стоимость аренды, которая, как сообщалось, полагалась “Милану”, а именно комиссионные.

ЦСКА на эти условия не пошёл. В клубе посчитали, что их воспринимают как бездонную бочку: раз Россия, значит, можно стрясти максимум. А зарплат в € 3,5 млн в ЦСКА нет, согласиться на условия Кастильехо значило бы нарушить внутренний клубный лимит зарплат», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

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