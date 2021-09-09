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22:25 (мск), источник: Sports.Ru

Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ и стадион «Калининград» из-за коронавирусных нарушений на игре за Суперкубок

Сегодня в Ленинградский районный суд города Калининграда поступили два иска, истцом в которых выступает Роспотребнадзор по Калининградской области.

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Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ и стадион «Калининград».

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Во время матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0) Роспотребнадзор по Калининградской области составил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Согласно отчету билетной системы, для прохода на стадион «Калининград» 17 июля 2021 года были использованы 13 653 билета. Организатор матча — РПЛ.

В рамках административного расследования было установлено, что во время проведения футбольного матча нарушены санитарно-эпидемиологические требования, установленные пунктом 4.4 санитарно-эпидемиологических правил: зрители на трибунах находились без масок, социальная дистанция не соблюдалась, на фанатских секторах было массовое скопление болельщиков, в проходах между рядами выступали девушки из команды чирлидинга, что является нарушением обязательных требований санитарного законодательства.

За нарушения в этой области для юридических лиц предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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