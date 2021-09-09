На «Матч ТВ» больше не будет РПЛ? Это вполне реально

В четверг правление РПЛ большинством голосов выступило за проведение конкурса по реализации медиаправ, говорится в официальном сообщении лиги. Таким образом, отвергнуто предложение «Матч ТВ», имевшего на него приоритетное право, заключить соглашение без проведения тендера.

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По моим данным, единственным из девяти членов правления, кто проголосовал против, оказался представитель «Зенита». Что совершенно логично, учитывая, что федеральным спортивным каналом владеет холдинг «Газпром-Медиа».

Но восемь голосов за тендер — показатель настроя клубов. Новый генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, сменивший Тину Канделаки, в своем Telegram-канале делал упор на социальную значимость футбола, что многим людям важно иметь доступ к бесплатному показу. Однако члены РПЛ уверены, что и в других заявках останется вариант со свободными трансляциями матчей на одном из федеральных каналов. Люди, которые в курсе происходящего, утверждают, что предложение Okko (аффилирован со «Сбербанком») подразумевает, что отдельные игры можно будет посмотреть на Первом канале. По моим сведениям, еще один участник тендера — компания Start (аффилирована с «Мегафоном») — в случае своей победы также рассчитывает показывать РПЛ на одной из общедоступных всероссийских кнопок. Наверняка не обойдет эту тему и четвертый претендент — Yandex.

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В общем, позиции «Матча» довольно шатки. По данным Eurostavka, нынешний владелец телеправ предлагает 18 миллиардов рублей за четыре года — 4,5 миллиарда в год. При этом Okko готов раскошелиться гораздо больше — на 24 миллиарда в сумме, то есть на 6 миллиардов в год.

Разница действительно велика. А у клубов логика проста: покажите нам все предложения, а мы выберем самое выгодное. Каждый хочет заработать больше.

Если по нынешнему соглашению члены РПЛ получают 1,9 миллиарда рублей, из которых 200 миллионов сразу уходят на оплату ВАР, то теперь ставки наконец растут. Раньше главный спортивный канал страны оставался фактически монополистом, однако с развитием интернет-технологий это преимущество перестает быть решающим.

Все желающие в прошлом сезоне смотрели АПЛ на Okko. Точно так же это станет работать и с РПЛ. Со студиями, включениями и т. д. Просто в роли комментатора окажется не условный Георгий Черданцев, а, например, Роман Гутцайт.

Интересно, что глава комитета по маркетингу и вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью РБК подчеркнул, что премьер-лига способна зарабатывать на правах даже больше 6 миллиардов в год: «Сегодня РПЛ аккумулирует чуть больше 2,5 миллиарда рублей доходов. Мы оцениваем потенциал в 8 миллиардов: продажа медиаправ может принести 4−4,5 миллиарда в зависимости от затрат на продакшн. Еще около 3 миллиардов — это стоимость титула, коммерческих прав по категориям и беттинговый спонсор».

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Что ж, если «Матч» с Okko действительно устроят аукцион, то стоимость всего пакета может и впрямь дойти до упомянутой суммы. Ведь конкуренты «Матча» ведут речь об объединении заявок. В частности, по моим данным, возможен альянс Okko и Start — последний уже является премиальным партнером первого.

Клубы следят за этим соперничеством, потирая руки. Еще бы: если РПЛ станет зарабатывать 8 миллиардов рублей в год, то в среднем на каждого участника премьер-лиги придется по 500 миллионов. Добавим еще какие-то заработки (продажа билетов, абонементов, спонсор-букмекер), и выйдет около 600 миллионов — сумма, на которую «Тамбов» в свой первый сезон в РПЛ не просто выступал, а сохранил прописку.

Если сейчас большинство команд ФНЛ не хочет идти в высший дивизион, опасаясь не потянуть расходы, то теперь при разумных тратах получится не залезать в убытки даже без помощи госсредств. Понятно, что немного упрощаю, ведь аутсайдеры получают за медиаправа меньше лидеров, но разница не такая уж большая.

Клубы, естественно, в первую очередь думают о своей выгоде. При этом болельщикам надо быть готовыми: при повышении расходов на телеправа наверняка вырастет и абонентская плата. И тогда за 299 рублей в месяц все матчи РПЛ смотреть уже не получится.