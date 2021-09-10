Матерацци: возможно, Инсинье переедет в РПЛ по истечении контракта с «Наполи»

«Почему Инсинье не переехал в РПЛ? Слушайте, ну итальянцы — это отдельная история. Я сам уезжал в “Эвертон” в сезоне-1998/1999 и могу сказать, что для нашего менталитета это очень трудно. Ведь когда ты играешь на родине, ты думаешь: “Окей, я перед глазами у тренера сборной, а значит у меня больше шансов попасть в национальную команду”.



Что касается Инсинье — он капитан “Наполи”, это определенный статус. Но давайте я скажу так: может быть, когда у него истечет контракт, он перейдет в какой-то клуб из России. Раньше соглашались ехать в РПЛ: Роберто Карлос, Халк, Витсель и мой братишка Это’о! Да-да, было такое время, но сейчас другой период, это надо принять.



Многое изменилось — как в Италии, так и в России. Допустим, когда Роналду приехал играть в Италию, он открыл дорогу для многих других игроков. Когда Ибра вернулся, он также открыл дорогу для новых игроков. Теперь все эти ребята растут и конкурируют. Возможно, России тоже нужно дождаться такого периода. Вы, конечно, спросите про падение экономики и влияние пандемии, но это везде так: и в России, и в Италии, и во всем мире», — приводит слова Матерацци «Матч ТВ».