Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Балтика
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Лилль
Футбол. Первый дивизион
11.09
Велес
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
11.09
Спартак-2
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
11.09
Локомотив
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
11.09
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
14Карпин начал с нулей
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Егор Титов: Захаряну я бы посоветовал ни в коем случае не уезжать из РПЛ

Бывший игрок «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов поделился мнением о полузащитнике «Динамо» и национальной команды Арсене Захаряне.

Спартак
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Что талант у Арсена есть, было видно сразу. То же самое скажу и про Тюкавина. Но у него позиция более зависимая. А Захарян может сам что-то придумать. Играет и слева, и справа, и под нападающим — мы это видели уже в РПЛ. Сейчас молодым часто советуют ехать в Европу. Но Захаряну я бы наоборот посоветовал ни в коем случае не уезжать — хотя бы этот год еще закрепиться. Главное, чтобы у него был постоянный прогресс.

С Хорватией сыграл здорово. Единственный настоящий момент сборной в той игре — как раз удар Захаряна. Но с Мальтой было видно: поднаелся. Сказалось напряжение — в 18 лет оказался в главной сборной, к тебе большое внимание, пишут, снимают. Главное — помочь ему оставаться на земле. Хотя он армянин — думаю, отец не даст ему взлететь куда-то, крылышки обрубит. Ну и партнеры должны помогать, конечно. Один он ничего не сделает», — цитирует Титова Sport24.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
ЦСКА дешевеет, «Зенит» дорожает: оцениваем составы клубов РПЛ
«Я мечтал об этом дне». Лионель Месси – о побитом рекорде Пеле
Украинка Могучих прокомментировала новое фото с Марией Ласицкене
В Кремле объяснили, почему Россия не бьет рекорды по золоту ОИ
Стало известно, кто занял шкафчик Месси в раздевалке «Барселоны»
Экс-президент ФИФА Блаттер: Я создал монстра
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь