Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Балтика
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Лилль
Футбол. Первый дивизион
11.09
Велес
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
11.09
Спартак-2
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
11.09
Локомотив
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
11.09
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
14Карпин начал с нулей
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
13:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Краснодара» назвал суммы трансферов Кордобы и Олссона

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскрыл детали трансферов нападающего Джона Кордобы и Кристоффера Олссона.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация, что Кордоба стал самым дорогим игроком в истории клуба — за него якобы заплатили € 20 млн.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Это не соответствует действительности. Откуда представители СМИ получили информацию о том, что наш клуб приобрел Кордобу за такую сумму? Я официально заявляю, что футбольный клуб “Краснодар” приобрел нападающего Джона Кордобу за € 10,5 млн, плюс небольшие бонусы в случае удачного выступления клуба в еврокубках. Вот именно эта сумма, и только она соответствует действительности.

Также хочу прокомментировать еще одну сделку: в СМИ прошла информация о том, что мы продали Кристоффера Олссона за € 4 млн, но это также не соответствует действительности. Шведского полузащитника мы продали за € 6,3 млн», — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
ЦСКА дешевеет, «Зенит» дорожает: оцениваем составы клубов РПЛ
Егор Титов: Советую Захаряну ни в коем случае не уезжать из РПЛ
«Я мечтал об этом дне». Лионель Месси – о побитом рекорде Пеле
Украинка Могучих прокомментировала новое фото с Марией Ласицкене
В Кремле объяснили, почему Россия не бьет рекорды по золоту ОИ
Стало известно, кто занял шкафчик Месси в раздевалке «Барселоны»
Экс-президент ФИФА Блаттер: Я создал монстра
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь