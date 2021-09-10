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15:00 (мск), источник: Sports.Ru

На домашние матчи «Зенита» в сентябре пустят 30% от вместимости «Газпром Арены»

«Зенит» сообщил о договоренности с правительством Петербурга и Роспотребнадзором о допуске большего числа зрителей на сентябрьские матчи на «Газпром Арене».

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Источник: РИА "Новости"
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Игры с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Мальме» смогут посетить 30% зрителей от общей вместимости стадиона.

«Обязательное условие для посещения матча (помимо абонемента или билета на игру) — наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев. Кроме того, при прохождении досмотра на входе на арену необходимо предъявить удостоверение личности для проверки его соответствия с QR-кодом. Посетители стадиона в возрасте до 18 лет смогут попасть на арену без QR-кода», — говорится в сообщении петербуржцев.

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