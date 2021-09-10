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15:02 (мск), источник: Sports.Ru

Промес о «Спартаке»: «Я привык бороться за верхние места. А где мы сейчас? Не уйду, пока не возьмем новый значимый трофей»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил недовольство текущим положением клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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— Желание сыграть на Евро было одной из причин твоего возвращения в «Спартак». Что движет тобой теперь?

— Цель — снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с «Аяксом». А где мы сейчас? Это нельзя принять, с этим нельзя примириться. Семь лет назад, когда я впервые летел в Москву, мне рассказали, что «Спартак» уже многие годы не мог вернуть себе первое место. Такая информация никак не сочеталась со званием самой титулованной команды России. Тогда я пообещал, что уйду в другой клуб только после того, как это недоразумение будет исправлено. И сдержал слово.

Теперь могу сказать то же самое. Я никуда не уйду, пока мы не возьмем новый значимый трофей. Моя мотивация — вернуть «Спартак» на первое место. Оно должно быть в крови у клуба, — заявил Промес.

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