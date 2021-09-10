Промес о «Спартаке»: «Я привык бороться за верхние места. А где мы сейчас? Не уйду, пока не возьмем новый значимый трофей»

— Цель — снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с «Аяксом». А где мы сейчас? Это нельзя принять, с этим нельзя примириться. Семь лет назад, когда я впервые летел в Москву, мне рассказали, что «Спартак» уже многие годы не мог вернуть себе первое место. Такая информация никак не сочеталась со званием самой титулованной команды России. Тогда я пообещал, что уйду в другой клуб только после того, как это недоразумение будет исправлено. И сдержал слово.