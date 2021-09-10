Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ

«Слышал в последнее время, давайте снимем ограничение на количество легионеров. Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут», — сказал президент на совете по развитию физической культуры и спорта.