Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей
Балтика
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Лилль
Футбол. Первый дивизион
11.09
Велес
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
11.09
Спартак-2
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
11.09
Локомотив
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
11.09
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
10Первая победа Карпина во главе сборной
14Карпин начал с нулей
16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Слышал в последнее время, давайте снимем ограничение на количество легионеров. Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут», — сказал президент на совете по развитию физической культуры и спорта.

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Волшебник российского футбола: Гус Хиддинк завершил карьеру
Украинка Могучих прокомментировала новое фото с Марией Ласицкене
Как Россия играет с Украиной в командных видах спорта
Сборная России разгромила Германию на Кубке Легенд
В Кремле объяснили, почему Россия не бьет рекорды по золоту ОИ
Промес: Не уйду из «Спартака», пока не возьмем значимый трофей
Экс-президент ФИФА Блаттер: Я создал монстра
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь