«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин — против отмены лимита на легионеров

Российский футбол за последнее время максимально приблизился к тому, чтобы отменить или хотя бы смягчить лимит на легионеров. Однако теперь все под большим вопросом.

Сегодня по ситуации высказался Владимир Путин:

Слышал в последнее время: “Давайте снимем ограничение на количество иностранных спортсменов”. Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут играть. Владимир Путин президент России

Сказано это было на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое было посвящено Олимпиаде в Токио, но ощущение, что олимпийский турнир для футбола самый важный, все равно осталось.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что это всего лишь «высказанное мнение, а решение — за РФС».

Почему это важно?

Российский футбол на пороге больших реформ. Все началось с того, что РФС пригласил нидерландскую компанию Hypercube, которая проанализировала клубный футбол России и вышла с предложениями. По лимиту на легионеров аналитики пришли к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам, а глава проекта сказал, что лимит нужно убирать.

В августе президент РФС Александр Дюков подтвердил — организация выдвинула предложение об отмене лимита на легионеров в РПЛ. Оставалось три шага: утвердить проект на исполкоме РФС, согласовать проект в Минспорте и дождаться решения Минспорта, которое орган примет на основании консультаций с Минэкономразвития и Минтруда.

Тревожно стало в сентябре: сначала министр спорта Олег Матыцин заявил, что лимит обязательно должен быть (но формат может обсуждаться), а на днях правительство России запросило аналитику по лимиту. Но главная преграда возникла сегодня.

А разве речь идет про полный уход от лимита?

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Нет, на общем собрании клубы выступили за смягчение лимита с «8+17» на «10+15». РФС также говорил о мерах, которые должны снизить риски наплыва некачественных легионеров. Для этого предлагалось внедрение к ним качественных требований по примеру Англии, где каждый футболист из-за рубежа проходит через систему оценки. В нее входят как личные параметры футболиста (количество сыгранных матчей, процент времени на поле), так и спортивные достижения его сборной и клуба.

Плюс предлагалось создать фонд для распределения. Клубы должны были бы платить взнос за каждого иностранца, а накопленные средства распределяться между командами, которые наиболее активно задействуют молодых российских игроков.

А что Путин говорил о легионерах раньше?

В 2015-м президент уже ужесточал лимит высказыванием, причем даже не от себя. О позиции Путина рассказал тогдашний руководитель РФС Виталий Мутко: «1 сентября говорил с президентом. И он сказал, что в футболе сделали маленькие ограничения. Нужно еще жестче».

Изначально планировалось, что с сезона-2015/16 лимит перейдет с ограничения на поле на ограничение в заявке: 10 иностранцев и 15 россиян. Но схема «10+15» не прижилась, потому что Путин тогда подписал закон о легионерах в спорте, который передал все полномочия по регулированию лимитов министерству спорта.

За три дня до первого тура от «10+15» отказались, вернувшись к варианту 2009 года — «6+5». А заодно легионерами признали всех, кто не может играть за сборную России — даже тех, у кого есть российский паспорт.

Еще раньше, в 2006-м, Путин высказывался о лимите сам: «[Иностранцев] слишком много. Нужно это количество ограничивать. Когда составляется национальная сборная, собирать ее не из чего. Это избыточное количество легионеров подавляет рост молодых и талантливых игроков».

Ну и многие помнят, как Путин подшутил над Сергеем Фурсенко и его высказываниями про то, что футбол — русская игра.

А Олимпийский турнир — это важно?

Почти все знают, что по статусу Олимпиада в футболе менее значима, чем Евро или Копа. Не говоря уже о чемпионате мира. На олимпийском турнире играют сборные до 23 лет плюс три возрастных игрока.

Молодежная сборная России семь раз пыталась отобраться на Олимпиаду, но ни разу не получилось — ни до принятия лимита в 2005 году, ни после. А вот самые значимые успехи сборной СССР связаны именно с Играми. Советская команда дважды завоевывала золото (1956, 1988) и трижды — бронзовые медали (1972, 1976, 1980).

Долгое время олимпийский турнир официально носил статус любительского. Профессионалам разрешили выступать с 1984 года, но только представителям Азии, Африки, зоны КОНКАКАФ и Океании. Полностью запрет сняли в 1992-м, но тогда же ввели возрастное ограничение для игроков.