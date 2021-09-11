Лимит уже меняли по решению президента. Тогда тоже не смогли прибавить легионеров

Похоже, после пятничного заявления Владимира Путина лимит на легионеров в РПЛ отменён не будет. Президент России напомнил о том, что сборная России не попадает на Олимпиаду с 1988 года, и выразил мнение, что ещё 20 лет не попадёт, если «одни иностранцы будут». К сожалению, футбольные советники главы государства, по всей видимости, не сообщили ему важный факт: за 15 лет существования лимита уровень нашей национальной команды не вырос (напротив, он снижается), поэтому, не ставя российских игроков в условия конкуренции с легионерами, трудно ждать успехов на Олимпиадах и чемпионатах мира.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f3e18b2127f6db8e21af" data-vnd="f3e18b2127f6db8e21af" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f3e18b2127f6db8e21af" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Идея отмены лимита или изменения этого правила в пользу создания реальной конкуренции между российскими игроками и иностранцами существует уже не первый год. Так, в 2015-м планировалось отказаться от лимита «7+4 в поле» и поменять его на «10+15» (то есть 10 легионеров + 15 россиян в заявке без ограничений на поле).

Новую схему уже утвердил исполком РФС, но в последний момент — всего за три дня до старта сезона! — вдруг вернули правило «6+5». Вдобавок легионерами признали всех, кто не может играть за сборную России.

Поворотным моментом тогда стало решение Путина подписать закон о легионерах в спорте, согласно которому все полномочия по регулированию лимита во всех видах спорта передавались Министерству спорта РФ. Тогдашний министр спорта Виталий Мутко был недоволен ослаблением лимита, он, напротив, настаивал на ужесточении правила.

Патрон «Зенита» и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на фоне неудачного выступления сборной России сделал заявление, которое не оставляло сомнений — наверху хотят того же, чего добивался Мутко:



«Одним из первоочередных шагов сейчас должно стать немедленное решение исполкома Российского футбольного союза об ужесточении лимита на легионеров — “6+5”. Это надо делать немедленно. Иначе будет уже поздно. Общим приоритетом в работе Российского футбольного союза, Министерства спорта, руководства российских клубов, общей целью в предстоящие годы сейчас должен стать интерес национальной сборной страны по футболу».

Прошло несколько дней — и лимит на радость российским футболистам и их агентам ужесточили. А вот главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш возмущался тем, что правила поменялись в последний момент.

Португалец уже договорился с группой звёздных иностранцев — таких как Радамель Фалькао, Чичарито, Жоау Моутинью и Жоржиньо Вейналдум, — о переходе в санкт-петербургский клуб. Естественно, из-за резкого ограничения количества легионеров в РПЛ тренер вынужден был сообщить игрокам неприятную новость: от их трансферов отказываются. Разгневанный Виллаш-Боаш утверждал, что «Зенит» не может играть «в чемпионате Мутко».

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян, в свою очередь, прямо говорил о причинах неожиданного изменения лимита:

Почему приняли такой лимит? Бывают форс-мажорные обстоятельства — например, Миллер сделал заявление. После заявления Миллера созвали заседание Премьер-Лиги и приняли лимит «6+5». Сегодня все, кроме одного, за лимит проголосовали. У нас демократия, друзья. 75 процентов не интересуются футболом. Но они и не будут интересоваться, если мы не будем пропагандой поднимать футбол. Никита Симонян и.о. президента РФС

Да и сам Мутко осенью подтвердил — идея ужесточения лимита поддержана Путиным.

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«Я 1 сентября говорил с президентом. И он сказал, что в футболе сделали маленькие ограничения. Нужно ещё жёстче», — объяснял Мутко.

Очевидно, успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира убедило руководителей нашего футбола и власти в эффективности лимита. Действительно национальная команда впервые в новейшей истории дошла до четвертьфинала ЧМ. Тот факт, что на старте сборной России откровенно повезло с соперниками (Саудовской Аравией и Египтом), после чего команда Станислава Черчесова была разгромлена Уругваем и отбилась дома от Испании благодаря «автобусу» и серии пенальти, перекрывался эмоциональным восприятием результата. Так что в 2019 году лимит, по сути, ужесточили, введя действующее сейчас правило «8+17». Казалось, провал на Евро-2020 заставит пересмотреть его, но теперь этого, наверное, не стоит ждать. Вряд ли Минспорта РФ не согласится с позицией главы государства.