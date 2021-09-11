«Зенит» подтвердил, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть с «Ахматом» и «Челси»

«11 сентября в футбольный клуб “Зенит” было направлено официальное письмо ФИФА, в котором сообщается об этом решении. Из письма следует, что игроки сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо смогут принять участие в играх “Зенита” после окончания паузы на матчи национальных сборных. Футбольный клуб “Зенит” благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение», — говорится в сообщении.

Ранее Малком и Клаудиньо прилетели в расположение сборной Бразилии для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022, но «Зенит» потребовал, чтобы игроки вернулись в Санкт-Петербург. В «Зените» подсчитали, что позднее возвращение игроков в Санкт-Петербург приведёт к тому, что они не смогут отбыть обязательный карантин перед поездкой в Лондон. Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации. Позже ФИФА запретила игрокам выступать за клуб в ближайших матчах.