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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» подтвердил, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть с «Ахматом» и «Челси»

Пресс-служба «Зенита» объявила, что бразильские игроки клуба Малком и Клаудиньо смогут принять участие в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (11 сентября) и в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (14 сентября).

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 14.09.2021, 22:00

Челси-Зенит-

«11 сентября в футбольный клуб “Зенит” было направлено официальное письмо ФИФА, в котором сообщается об этом решении. Из письма следует, что игроки сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо смогут принять участие в играх “Зенита” после окончания паузы на матчи национальных сборных. Футбольный клуб “Зенит” благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение», — говорится в сообщении.

Ранее Малком и Клаудиньо прилетели в расположение сборной Бразилии для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022, но «Зенит» потребовал, чтобы игроки вернулись в Санкт-Петербург. В «Зените» подсчитали, что позднее возвращение игроков в Санкт-Петербург приведёт к тому, что они не смогут отбыть обязательный карантин перед поездкой в Лондон. Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации. Позже ФИФА запретила игрокам выступать за клуб в ближайших матчах.

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