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16:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» — «Ахмат»: Малком и Клаудиньо — в запасе хозяев

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Зенит
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулёв, Ловрен, Кравцов, Клаудиньо, Малком, Кузнецов.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семёнов, Лысцов, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Харин, Полярус, Конате.

Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Адуев, Кадыров, Архипов, Себаи.

Санкт-петербургский «Зенит» в 6 матчах набрал 14 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (9) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (13) и «Сочи» (12).

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