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10Первая победа Карпина во главе сборной
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
16:15 (мск), источник: ТАСС

Дубль Камано принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов» в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.

Локомотив
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 2:0 победил самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-Арене, на стадионе могли присутствовать не более 3 тыс. болельщиков.

Мячи забил вышедший на замену Франсуа Камано (59-я, 81-я минуты). Нападающий прибыл в Москву только 9 сентября, до этого он и другие игроки сборной Гвинеи на протяжении нескольких дней не могли покинуть эту африканскую страну из-за сложной политической ситуации.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустил матч из-за дисквалификации, 4 сентября он впервые выступил в качестве капитана сборной России в игре отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Кипра (2:0). В составе «Локомотива» дебютировали перешедший из «Утрехта» нидерландский нападающий Джирано Керк и 20-летний воспитанник клуба Максим Петров.

Команды в новейшей истории встретились в 55-й раз. Железнодорожники одержали 32-ю победу, потерпев 11 поражений, еще 12 раз команды не смогли выявить победителя. В предыдущий раз команды встречались 12 мая, тогда москвичи в финале Бетсити — Кубка России одержали победу со счетом 3:1.

«Локомотив» поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в семи играх. «Крылья Советов» занимают 11-е место с 7 очками в активе. 16 сентября железнодорожники сыграют с французским «Марселем» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы, в следующем туре РПЛ они на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом» 20 сентября, самарцы 18 сентября примут «Ростов».

Локомотив
2:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
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