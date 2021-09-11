Дубль Камано принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов» в матче чемпионата России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 2:0 победил самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-Арене, на стадионе могли присутствовать не более 3 тыс. болельщиков.

Мячи забил вышедший на замену Франсуа Камано (59-я, 81-я минуты). Нападающий прибыл в Москву только 9 сентября, до этого он и другие игроки сборной Гвинеи на протяжении нескольких дней не могли покинуть эту африканскую страну из-за сложной политической ситуации.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустил матч из-за дисквалификации, 4 сентября он впервые выступил в качестве капитана сборной России в игре отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Кипра (2:0). В составе «Локомотива» дебютировали перешедший из «Утрехта» нидерландский нападающий Джирано Керк и 20-летний воспитанник клуба Максим Петров.

Команды в новейшей истории встретились в 55-й раз. Железнодорожники одержали 32-ю победу, потерпев 11 поражений, еще 12 раз команды не смогли выявить победителя. В предыдущий раз команды встречались 12 мая, тогда москвичи в финале Бетсити — Кубка России одержали победу со счетом 3:1.