«Спартак» отдает футболистов в аренды — и те не играют против «Спартака» (Мирзов — уже третий случай). Хотя это запрещено правилами
Правило, которое легко обойти. РПЛ не видит нарушений.
Правило, которое легко обойти. РПЛ не видит нарушений.
На этой неделе Резиуан Мирзов снова уехал «Спартака» в аренду в «Химки». Мог дебютировать сразу против знакомого клуба, но субботним утром прилетела новость: Мирзов не сыграет за «Химки» со «Спартаком».
Министр спорта Московской области Роман Терюшков уверяет — здесь нет никакого сговора: «Резиуан долго не играл в основном составе — сейчас активно тренируется, набирает форму, к следующей игре уже будет готов. Никакой договоренности со “Спартаком” о том, что Мирзов пропустит матч, не было и нет. Это чисто спортивный принцип, не более того».
В августе 2020-го «Краснодар» предложил так называемую поправку против фарм-клубов. Клубы РПЛ поддержали предложение: теперь запрещалось включать в контракты пункт, по которому арендованный игрок не имеет право играть против владеющего им клуба.
Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг объяснял инициативу: «Мы имеем дело с нарушением спортивного принципа и даже влиянием третьих клубов на результат. В матчах с принципиальными для своей основной команды соперниками футболисты выдают максимум, а с “родным” клубом на поле не появляются».
Любопытно, что «Краснодар» выступил с заявлением 1 августа — уже через два дня клубы РПЛ выступили положительно. Кажется, все очень хотели как можно быстрее провести реформу.
Практика показала, что запрет очень легко обходится. Клубы всегда могут договориться устно, а объяснить все спортивным принципом. Иногда обход даже прописывается в контракте.
Случай № 1: в этом сезоне «Крылья Советов» за неделю до матча со «Спартаком» арендовали Максима Глушенкова. Вот информация из официального релиза: «По условиям соглашения Глушенков сможет сыграть за “Крылья”, начиная с третьего тура».
Да, со «Спартаком» играли как раз во втором туре. Самарцы проиграли 0:1.
Случай № 2: в прошлом сезоне похожая история случилась с Георгием Мелкадзе. Вот как отсутствие игрока объяснял пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев: «Мелкадзе может играть против “Спартака”, но в сегодняшнем матче он не готов выйти на поле».
Грозненцы проиграли 0:2.
Случай № 3: актуальный эпизод с Мирзовым.
Справедливости ради, те же Мирзов и Глушенков весной играли против «Спартака». Другое дело, что Глушенков тогда не совладал с эмоциями: за 37 минут забил гол и удалился, ударив Айртона шипами в пах. После этого москвичи все же вырвали победу со счетом 2:1.
Теперь Мирзов даже не выйдет на поле. Приводим позицию «Спартака»: «Нельзя запретить арендованному игроку выйти в матче против бывшей команды — в договоре никто этого и не запрещает. Но и обязать игрока сыграть тоже никто не может. Все остальное — спекуляции, выглядит как давление на “Химки”, которые, конечно, сами разберутся, кого выпускать на поле».
РПЛ тоже ответила показательно. Журналист Сергей Егоров получил такой комментарий пресс-службы: «В контракте игрока нет запрета на участие в матчах против “Спартака”. РПЛ неизвестны причины возможного неучастия игрока в матче. Заявку на игру и стартовый состав определяет тренерский штаб команды».