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17:32 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» отдает футболистов в аренды — и те не играют против «Спартака» (Мирзов — уже третий случай). Хотя это запрещено правилами

Правило, которое легко обойти. РПЛ не видит нарушений.

Спартак
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

На этой неделе Резиуан Мирзов снова уехал «Спартака» в аренду в «Химки». Мог дебютировать сразу против знакомого клуба, но субботним утром прилетела новость: Мирзов не сыграет за «Химки» со «Спартаком».

Министр спорта Московской области Роман Терюшков уверяет — здесь нет никакого сговора: «Резиуан долго не играл в основном составе — сейчас активно тренируется, набирает форму, к следующей игре уже будет готов. Никакой договоренности со “Спартаком” о том, что Мирзов пропустит матч, не было и нет. Это чисто спортивный принцип, не более того».

Почему это важно?

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 7, 11.09.2021, 19:00

Спартак-Химки-

В августе 2020-го «Краснодар» предложил так называемую поправку против фарм-клубов. Клубы РПЛ поддержали предложение: теперь запрещалось включать в контракты пункт, по которому арендованный игрок не имеет право играть против владеющего им клуба.

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг объяснял инициативу: «Мы имеем дело с нарушением спортивного принципа и даже влиянием третьих клубов на результат. В матчах с принципиальными для своей основной команды соперниками футболисты выдают максимум, а с “родным” клубом на поле не появляются».

Любопытно, что «Краснодар» выступил с заявлением 1 августа — уже через два дня клубы РПЛ выступили положительно. Кажется, все очень хотели как можно быстрее провести реформу.

Как это работает в реальности? «Спартак» регулярно обходит правило

Практика показала, что запрет очень легко обходится. Клубы всегда могут договориться устно, а объяснить все спортивным принципом. Иногда обход даже прописывается в контракте.

Случай № 1: в этом сезоне «Крылья Советов» за неделю до матча со «Спартаком» арендовали Максима Глушенкова. Вот информация из официального релиза: «По условиям соглашения Глушенков сможет сыграть за “Крылья”, начиная с третьего тура».

Да, со «Спартаком» играли как раз во втором туре. Самарцы проиграли 0:1.

Случай № 2: в прошлом сезоне похожая история случилась с Георгием Мелкадзе. Вот как отсутствие игрока объяснял пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев: «Мелкадзе может играть против “Спартака”, но в сегодняшнем матче он не готов выйти на поле».

Грозненцы проиграли 0:2.

Случай № 3: актуальный эпизод с Мирзовым.

Справедливости ради, те же Мирзов и Глушенков весной играли против «Спартака». Другое дело, что Глушенков тогда не совладал с эмоциями: за 37 минут забил гол и удалился, ударив Айртона шипами в пах. После этого москвичи все же вырвали победу со счетом 2:1.

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Теперь Мирзов даже не выйдет на поле. Приводим позицию «Спартака»: «Нельзя запретить арендованному игроку выйти в матче против бывшей команды — в договоре никто этого и не запрещает. Но и обязать игрока сыграть тоже никто не может. Все остальное — спекуляции, выглядит как давление на “Химки”, которые, конечно, сами разберутся, кого выпускать на поле».

РПЛ тоже ответила показательно. Журналист Сергей Егоров получил такой комментарий пресс-службы: «В контракте игрока нет запрета на участие в матчах против “Спартака”. РПЛ неизвестны причины возможного неучастия игрока в матче. Заявку на игру и стартовый состав определяет тренерский штаб команды».

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