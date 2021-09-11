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18:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Химки»: Мозес и Промес выйдут с первых минут, Мирзов не попал в заявку

Стали известны составы «Спартака» и «Химок» на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ.

Спартак
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В заявку химчан не попал полузащитник Резиуан Мирзов, арендованный у красно-белых. Сегодня, 11 сентября министр спорта Московской области Роман Терюшков заявлял, что Мирзов пропустит встречу по спортивному принципу.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 7, 11.09.2021, 19:00

Спартак3Химки1

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Промес, Умяров, Мозес, Соболев, Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Кофрие, Бакаев, Ломовицкий, Игнатов, Хендрикс, Ларссон.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычев, Карпов, Стоинович, Давидян, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится сегодня, 11 сентября, начало встречи — в 19.00 (мск).

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