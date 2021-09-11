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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Приключения Камано завершились хэппи-эндом! Прилетел, раз потренировался и забил два

Вовремя он из Африки вырвался!

Локомотив
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

РПЛ вернулась! В первом матче после перерыва на игры сборных «Локомотив» принимал «Крылья Советов». Железнодорожники были фаворитами, плюс за них говорил фактор болельщиков, но и соперник им достался неуступчивый. Результат закономерный (2:0), но матч подарил прекрасную историю.

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Главным героем встречи стал нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. Он вышел на замену на 57-й минуте, когда стало ясно, что хозяевам нужно поскорее найти способ взломать оборону «Крыльев», чтобы избежать потери очков.

Для гола Камано хватило двух минут. Полузащитник Рифат Жемалетдинов принял мяч недалеко от штрафной площади и исполнил конфету — заметил рывок Франсуа в штрафную площадь и выдал тонкий пас, отрезав двух соперников. Камано одним касанием принял мяч, вторым переиграл голкипера, третьим подработал, а четвёртым покатил в пустые ворота — 1:0.

На этом Камано не остановился и снова сыграл в идеального форварда. В этот раз здорово разобрался его партнёр по атаке Виталий Лисакович. Он принял мяч рядом с центральным кругом и воспользовался высокой обороной «Крыльев». Получился классный разрезающий пас между защитниками, Камано вышел один на один с вратарём и легко разобрался, пробив в ближний угол — 2:0. Отыграть два мяча у «Локомотива» за чуть более чем 10 минут — звучит не очень реалистично. Вот и в этот раз обошлось без сюрпризов.

Чем примечателен дубль Камано? Дело в том, что в конце августа он, как и многие в «Локомотиве», отправился на родину — в Гвинею. Франсуа должен был сыграть за свою сборную и успел провести один матч (даже забил гол), а затем произошло дикое. В стране случился государственный переворот.

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Вооружённая группа взяла в заложники президента, приостановила действие Конституции и заблокировала все въезды и выезды с территории государства. Игры, понятное дело, отменили, а футболисты оказались взаперти и не могли вернуться в клубы. Они разъехались по домам и стали ждать своей судьбы.

История оказалась с хэппи-эндом. Для игроков сборной Гвинеи организовали вылет из страны. Так Камано оказался в Стамбуле, а оттуда направился в Москву. В расположение «Локомотива» Франсуа попал только два дня назад, 9 сентября. И после таких приключений он выдал такой перформанс. Вот что значит вернуться вовремя!

Главного тренера «Локомотива» Марко Николича сюжет тоже впечатлил: «Очень рад за Камано. Этот парень в отличной форме. Ему не хватало гола: были моменты, штанги. Сегодня забил сразу два. Прошёл через непростую ситуацию. У меня в жизни было две войны. Я знаю, что это такое, что за беспокойство ты испытываешь. Но Камано показал себя спокойным парнем. Он только вчера прилетел, отработал одну тренировку, вышел и забил два гола. Благодарен ему».

Локомотив
2:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
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