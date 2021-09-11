Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Астон Вилла
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Химки
31
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
СКА-Хабаровск
31
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Томь
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Металлург Лп
03
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Клермон Фут
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Факел
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Норвич
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Брайтон
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Вулверхэмптон
02
Футбол. Первый дивизион
16:30
КАМАЗ
Оренбург
04
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Боруссия Д
34
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Вольфсбург
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Майнц
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Акрон
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Олимп-Долгопрудный
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Венеция
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Нефтехимик
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Волгарь
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Крылья Советов
20
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
18:42 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» победил «Ахмат» и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.

Зенит
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Читайте также
«Зенит» подтвердил, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть с «Ахматом» и «Челси»

В составе «Зенита» голы забили Вендел (9-я минута), Александр Ерохин (33) и Малком (83), две голевые передачи на свой счет записал нападающий Артем Дзюба. У проигравших отличился Мохамед Конате (52). В составе «Зенита» дебютировал голкипер Станислав Крицюк, перешедший в петербургский клуб 2 сентября из португальского «Жил Висенте».

«Зенит» не проигрывает «Ахмату» на протяжении десяти матчей. В последний раз грозненский клуб одержал победу над «Зенитом» в мае 2017 года.

Подопечные Сергея Семака продлили беспроигрышную серию до семи матчей (пять побед, две ничьи) и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после семи игр. «Ахмат» идет восьмым, имея в активе девять очков в восьми встречах.

В следующем туре «Зенит» 20 сентября в гостях встретится с казанским «Рубином», а 14 сентября на выезде сыграет с английским «Челси» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ахмат» в восьмом туре РПЛ 18 сентября дома примет «Краснодар».

Зенит
3:1
Первый тайм: 2:0
Ахмат
 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
«Зенит» не зря спасал Малкома: бразилец помог Семаку победить
Приключения Камано завершились хэппи-эндом! Прилетел и забил два
Роналду забил два за «МЮ» сразу же, причем любимому клиенту
Чемпионы Токио-2020 получат по машине за 6 миллионов рублей
Московский «Спартак» обыграл дома «Химки» в матче РПЛ
Промес: Не уйду из «Спартака», пока не возьмем значимый трофей
«Кристал Пэлас» крупно обыграл «Тоттенхэм»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь