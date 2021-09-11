«Зенит» победил «Ахмат» и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе «Зенита» голы забили Вендел (9-я минута), Александр Ерохин (33) и Малком (83), две голевые передачи на свой счет записал нападающий Артем Дзюба. У проигравших отличился Мохамед Конате (52). В составе «Зенита» дебютировал голкипер Станислав Крицюк, перешедший в петербургский клуб 2 сентября из португальского «Жил Висенте».
«Зенит» не проигрывает «Ахмату» на протяжении десяти матчей. В последний раз грозненский клуб одержал победу над «Зенитом» в мае 2017 года.
Подопечные Сергея Семака продлили беспроигрышную серию до семи матчей (пять побед, две ничьи) и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после семи игр. «Ахмат» идет восьмым, имея в активе девять очков в восьми встречах.
В следующем туре «Зенит» 20 сентября в гостях встретится с казанским «Рубином», а 14 сентября на выезде сыграет с английским «Челси» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ахмат» в восьмом туре РПЛ 18 сентября дома примет «Краснодар».