«Зенит» победил «Ахмат» и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Зенита» голы забили Вендел (9-я минута), Александр Ерохин (33) и Малком (83), две голевые передачи на свой счет записал нападающий Артем Дзюба. У проигравших отличился Мохамед Конате (52). В составе «Зенита» дебютировал голкипер Станислав Крицюк, перешедший в петербургский клуб 2 сентября из португальского «Жил Висенте».

«Зенит» не проигрывает «Ахмату» на протяжении десяти матчей. В последний раз грозненский клуб одержал победу над «Зенитом» в мае 2017 года.

Подопечные Сергея Семака продлили беспроигрышную серию до семи матчей (пять побед, две ничьи) и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после семи игр. «Ахмат» идет восьмым, имея в активе девять очков в восьми встречах.