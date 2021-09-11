Марио Фернандес пропустит матч ЦСКА против тульского «Арсенала»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес пропустит матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба армейцев.
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес пропустит матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба армейцев.
30-летний футболист не сможет выйти на поле из-за травмы, полученной в расположении сборной России. Игрок будет проходить курс реабилитационного лечения на клубной базе в Ватутинках.
В сезоне-2021/22 Фернандес провел 6 матчей за ЦСКА и не отличился результативными действиями. Футболист получил повреждение в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).
Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдет завтра, 12 сентября. Начало встречи — в 14.00 (мск).