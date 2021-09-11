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11 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Зенита» Семак вновь раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:1) вновь раскритиковал лимит на легионеров.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит"

— Вы неоднократно говорили, что против лимита. Но после выступления Президента РФ Владимира Путина этот вопрос, вероятно, закрыт. Какие аргументы за отмену лимита вы бы могли привести в защиту своей позиции?

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— Я в футболе очень давно, и моя позиция не менялась и не изменится. Да, говорят о полной отмене. Но по сути это не полная отмена, а приравнивание к тем странам, с которыми мы конкурируем.

17+8 — это формула заявочного листа в Лиге чемпионов. Уравнять было бы лучше для конкуренции. Думаю, все клубы РПЛ поддерживают это, подавляющее большинство тренеров и специалистов против лимита. Думаю, лимит, который был введен с 2005 года, вряд ли дал нам право говорить о поступательном движении вперед.

Если мы хотим конкурировать с лучшими европейскими клубами, значит нужно к ним стремиться с точки зрения условий. А если хотим только развивать футбол в России, то надо сказать себе: мы отказываемся от легионеров. Но нужно понимать, что пока у нас свои звезды не вырастут, результата в Европе не будет, — сказал Семак.

Зенит
3:1
Первый тайм: 2:0
Ахмат
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