«Зенит» не зря спасал Малкома: бразилец помог Семаку победить. У Дзюбы две передачи

Под влиянием ФИФА

Очевидно, что для «Зенита» матч с «Ахматом» не был самым важным в этом месяце. Можно даже назвать его разогревочным, пусть и официальным. Конечно, никто в клубе не признается в этом, ведь, как гласит штамп, для футболистов и тренеров ключевая игра — следующая.

Но в уме все держали вторничный матч с «Челси». Да даже не в уме: стартовая встреча «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов напрямую повлияла на состав. Напомню, что Малкому и Клаудиньо изначально запретили участвовать в матчах с «Ахматом» и «Челси», так как ФИФА удовлетворила жалобу Бразильской конфедерации футбола на «Зенит» — 1 сентября клуб отозвал южноамериканцев из сборной. Сине-бело-голубые узнали о помиловании ФИФА всего за несколько часов до матча.

Однако план на игру Семак верстал без бразильцев, а основной состав объявил команде накануне — и не стал ничего менять. Малком и Клаудиньо остались в запасе, а Барриос не попал в заявку — колумбиец лишь в день матча прилетел в Санкт-Петербург.

Дебют Крицюка

Не избежал «Зенит» и еще одной потери — Караваев вернулся из сборной с травмой. Профильного правого защитника в обойме Семака нет, поэтому место Караваева занял Сутормин, страховавший Вячеслава в прошлом сезоне. И если на замену Алексей в этом году выходит отлично, то выход в стартовом составе не обошелся без помарок. Игроки «Ахмата» часто входили в штрафную через фланг Сутормина, а в середине первого тайма он едва не привез гол — отдал неаккуратный пас назад, мяч задел ногу Чистякова и очутился у Конате. К счастью для хозяев, Крицюк оказался на месте.

Дебютант «Зенита» вообще провел солидный матч. Станислав присоединился к команде меньше двух недель назад и большую часть времени тренировался с усеченным составом (многие находились в расположении сборных), однако Семак все равно рискнул выставить Крицюка в основе. И он сыграл отлично, особенно в первом тайме: не дал забить Конате и в зрелищном прыжке отразил дальний удар Уткина, не дав тому сотворить очередной гол-шедевр.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTrweWnqA9B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTrweWnqA9B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTrweWnqA9B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И снова Ерохин

«Ахмат» удивил тем, что отказался от интенсивного высокого прессинга, хотя у «Зенита» была экспериментальная полузащита и можно было давить на нее. Хозяева хорошо распоряжались свободой и в целом достаточно быстро забили и довели преимущество до комфортного — сперва отличился Вендел, а затем очередной гол на свой счет записал Ерохин, один из лучших футболистов текущего сезона в России.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTryxV9ImX7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTryxV9ImX7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTryxV9ImX7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По первому тайму проблем у «Зенита» не возникло, и казалось, чемпионы легко доведут игру до финала. Но оборона у «Зенита» не всегда действовала идеально, хотя Семак и не выпустил в основе Ловрена, беспощадно критикуемого в первых турах.

Малком освобожденный

«Ахмат» быстро отыграл один мяч в начале второго тайма из-за позиционного просчета центра обороны. И у «Зенита» после этого начались трудности. В перерыве на поле вышел Малком, а затем и Клаудиньо (Азмуну дали отдохнуть). Игра раскрылась: Малком был особенно активен, имел несколько моментов. Но и грозненцы стали часто бить по воротам Крицюка, особенно издали. «Зениту» во многом везло, но и «Ахмат» не пропускал до эндшпиля встречи.

В конце матча Семак произвел нетривиальную замену: вместо Ерохина вышел Круговой, причем на правый фланг. «Зенит» перестроился на три центральных защитника, одним из которых стал Сутормин — на этой позиции Алексей еще не играл.

На 83-й минуте «Зенит» все-таки выдохнул. Спас от нервотрепки команду Малком. Бразилец, вероятно, очень хотел отличиться после всего пережитого за последние дни — и сделал это. С передачи Дзюбы, который в первом тайме ассистировал еще и Венделу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTr8EuzKJAi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTr8EuzKJAi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTr8EuzKJAi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.