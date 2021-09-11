Нападающий «Спартака» Соболев пропустит дерби с ЦСКА

Свою четвертую желтую карточку в нынешнем сезоне РПЛ Соболев получил в сегодняшнем домашнем матче с «Химками».

Стоит отметить, что при четырех желтых карточках Соболев забил в нынешнем сезоне РПЛ пока лишь один гол.