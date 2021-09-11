Нападающий «Спартака» Соболев пропустит дерби с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Александр Соболев будет вынужден пропустить дерби с ЦСКА из-за перебора желтых карточек.
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев будет вынужден пропустить дерби с ЦСКА из-за перебора желтых карточек.
Матч 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября.
Свою четвертую желтую карточку в нынешнем сезоне РПЛ Соболев получил в сегодняшнем домашнем матче с «Химками».
Стоит отметить, что при четырех желтых карточках Соболев забил в нынешнем сезоне РПЛ пока лишь один гол.