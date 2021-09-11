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21:04 (мск), источник: Коммерсантъ

«Спартак» обыграл «Химки» в матче РПЛ

Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 3:1.

Спартак
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Футболисты московского «Спартака» победили подмосковные «Химки» в матче седьмого тура Российской-премьер лиги (РПЛ).

Голы забили: Айртон (25), Промес (48), Понсе (68) — Глушаков (89).

В турнирной таблице «Спартак» с 10 очками занимает шестое место. «Химки» с 6 очками располагаются на 12-й позиции.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится со столичным ЦСКА 20 сентября. «Химки» в гостях сыграют с «Уфой» 18 сентября.

Спартак
3:1
Первый тайм: 1:0
Химки
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