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22:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» подал признаки жизни, отгрузив «трешку» «Химкам»

Красно-белые впервые в сезоне забили больше одного гола за матч.

Спартак
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Скандалы липнут к «Спартаку», даже если клуб показательно старается их не допускать. Перед матчем с «Химками» полыхнула история с арендой Резиуана Мирзова, которого красно-белые в последние день трансферного окна отдали как раз в подмосковную команду. Полузащитника не было в заявке на игру — якобы из-за соответствующих договоренностей между двумя клубами.

Перед прошлым сезоном в регламент РПЛ внесли пункт о том, что запрет арендованным футболистам играть против команд, которым они принадлежат, теперь вне закона. Поэтому история с Мирзовым действительно дурно пахнет — законных оснований запрещать ему играть нет.

С другой стороны, доказать сговор и нарушение регламента практически невозможно. Мало ли, по каким причинам Мирзова не было в заявке — не в форме, не готов, микротравма. И вообще, все на усмотрение тренерского штаба «Химок». Хотя реакция Игоря Черевченко на вопрос по этой теме во флэш-интервью перед матчем говорит о многом: «Давайте об игре поговорим лучше. Мне и сегодня, в день игры, начали журналисты звонить. Это некрасиво с их стороны, не хочу на эту тему разговаривать».

Если же попытаться последовать совету главного тренера «Химок» и говорить об игре, то тут одна из главных тем — схема «Спартака». Красно-белые выстроились 3−4−1−2 с Квинси Промесом в роли «десятки». Но самый интересный момент — одним из трех центральных защитников был Николай Рассказов. При том что в запасе были и Илья Кутепов, и Илья Гапонов, и даже Руслан Литвинов. Неоднозначный выбор Руя Витории, учитывая, что Рассказов регулярно допускает позиционные просчеты и может потерять соперника, как это, например, случилось в матче с «Арсеналом».

С другой стороны, в атакующих действиях он сильнее и Кутепова, и Гапонова. Именно включение Рассказова привело к голу «Спартака» — прострел на Айртона был образцовым. Но в обороне у красно-белых все равно полыхало — свободы у атакующих игроков «Химок» было вполне достаточно. А вот мастерства, чтобы этой свободой воспользоваться, не хватило. Интересно, продолжится ли история с Рассказовым в качестве правого ЦЗ далее.

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Из других позитивных для «Спартака» моментов — гол Промеса. Не только потому, красно-белые впервые в этом сезоне забили больше одного мяча за матч — в девятой по счету игре. Голландец не играл из-за травмы, и для него этот гол важен для обретения уверенности — Квинси считает себя лидером и человеком, который должен тащить команду. Хотя брака и не слишком удачных решений в действиях Промеса все равно чересчур много.

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Чуть более живыми в сравнении с началом сезона выглядели Александр Соболев и Роман Зобнин. Оба приняли участие в голевых атаках. Первый выдал предголевой пас Рассказову пяткой, а с удачных действий второго начался момент Промеса. Не феерия, конечно, но по сравнению с тем, что было — уже что-то.

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Это же можно сказать и про весь «Спартак» — красно-белые подали признаки жизни после коматозного начала сезона. Но все это — на фоне «Химок» с их кадровым дефицитом. То, что у химчан на поле выходит 18-летний Артем Соколов — один из главных талантов России, — это здорово. Но было бы у него это игровое время в других обстоятельствах?

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Дальше у «Спартака» матч с «Легией» в Лиге Европы и дерби с ЦСКА. Вот после них станет понятнее, что это было — начало подъема со дна или просто предсмертные конвульсии.

Спартак
3:1
Первый тайм: 1:0
Химки
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