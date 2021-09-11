Промес стал первым легионером в истории «Спартака», забившим 70 голов

Сегодня, 11 сентября, голландец отличился в домашнем матче 7-го тура РПЛ с «Химками» (3:1), поразив ворота соперника на 48-й минуте.

Промес стал первым иностранцем, сумевшим забить 70 голов за «Спартак».

Больше, чем Квинси, за красно-белых за всю историю забили лишь 12 игроков: Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Федор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115), Егор Титов (106), Андрей Тихонов (90), Анатолий Ильин (88), Роман Павлюченко (87), Сергей Сальников (79), Николай Дементьев (75), Алексей Парамонов (73).