Марио Фернандес пропустит около двух месяцев и не сыграет в дерби со «Спартаком»

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Защитник получил повреждение в расположении сборной.

Ранее стало известно, что Защитник ЦСКА Марио Фернандес из-за травмы, полученной в расположении сборной России, пропустит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

В течение ближайших нескольких дней футболист будет проходить курс реабилитационного лечения на клубной базе в Ватутинках. О сроках возвращения Марио в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно.