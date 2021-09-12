Джикия — о победе над «Химками»: Не стоит обольщаться

«Выдохнули после сегодняшней победы. Сыграли хорошо за счет командных действий. Важная победа. Рады, что удалось справиться с давлением и заработать три очка.



У меня небольшое повреждение, но не более. Со здоровьем все нормально. Настроение сейчас хорошее, но не стоит обольщаться. Впереди тяжелые игры, непростой график, с хорошим настроением подходим к Лиге Европы», — приводит слова футболиста «Чемпионат.com».