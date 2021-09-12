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10:16 (мск), источник: Газета.Ру

Джикия — о победе над «Химками»: Не стоит обольщаться

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением о победе в матче с подмосковными «Химками» (3:1) в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спартак
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Выдохнули после сегодняшней победы. Сыграли хорошо за счет командных действий. Важная победа. Рады, что удалось справиться с давлением и заработать три очка.

У меня небольшое повреждение, но не более. Со здоровьем все нормально. Настроение сейчас хорошее, но не стоит обольщаться. Впереди тяжелые игры, непростой график, с хорошим настроением подходим к Лиге Европы», — приводит слова футболиста «Чемпионат.com».

После этой победы подопечные Руя Витории набрали десять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Столичный клуб стартует в Лиге Европы с домашнего матча с «Легией», который состоится 15 сентября в 17.30 (мск).

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Спартак
3:1
Первый тайм: 1:0
Химки
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