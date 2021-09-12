Болельщики ЦСКА полетели на матч с тульским «Арсеналом» на воздушном шаре
12 болельщиков ЦСКА отправились на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» на воздушном шаре.
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12 болельщиков ЦСКА отправились на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» на воздушном шаре.
Видео с началом путешествия фанатов появилось в Twitter-аккаунте «Фанаты ЦСКА RBWorld».
Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в Туле сегодня, 12 сентября. Начало встречи — в 14.00 (мск).