Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Арсенал Т
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монпелье
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Интер
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Труа
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Салернитана
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Уфа
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:15
Осасуна
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:30
Бохум
Герта
Футбол. Зарубежный
18:30
Лидс
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Арминия
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Сельта
Все события
Фоторепортажи
10Первая победа Карпина во главе сборной
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
10:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики ЦСКА полетели на матч с тульским «Арсеналом» на воздушном шаре

12 болельщиков ЦСКА отправились на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» на воздушном шаре.

ЦСКА
Арсенал ТПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Видео с началом путешествия фанатов появилось в Twitter-аккаунте «Фанаты ЦСКА RBWorld».

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в Туле сегодня, 12 сентября. Начало встречи — в 14.00 (мск).

 Курникова, Кафельников, Сампрас. Как сейчас выглядят звезды тенниса 90-х
Осенний антидепрессант: очень красивые спортсменки в купальниках
Дзюба провел лучший матч в сезоне. Пора обратно в сборную?
Жалко ветерана. 58-летнего Холифилда нокаутировали за две минуты
Роналду забил два за «МЮ» сразу же, причем любимому клиенту
Королева Великобритании поздравила Радукану с победой на US Open
«Арсенал» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча в Туле
Московское «Динамо» обыграло «Амур». Хет-трик на счету Чебыкина
Федун встретился с болельщиками после матча с «Химками»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь