Марио Фернандес может восстановиться к дерби против «Спартака»

«Пишут, что Марио Фернандес из-за травмы колена, полученной на сентябрьском сборе сборной, пропустит до 2 месяцев. Нет, не пропустит. Думаю, высока вероятность, что ключевой игрок ЦСКА и сборной сможет сыграть против Спартака через неделю. Травма есть, не самая приятная. Но о 2 месяцах речь не идёт», — написал у себя в Telegram-канале Казаков.