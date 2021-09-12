Федун встретился с группой болельщиков «Спартака» после матча с «Химками»

«Председатель совета директоров “Спартак” Леонид Федун встретился с группой болельщиков — владельцев абонементов в ложи “Открытие Банк Арены”. Встреча прошла по инициативе болельщиков. В разговоре, который длился больше часа и прошёл на стадионе после матча с “Химками”, также принял участие генеральный директор Евгений Мележиков, руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты. Обсуждались разные вопросы, в том числе и спортивные, а также вопросы удобства и сервиса. Клуб планирует делать встречи с этой и другими категориями болельщиков регулярными», — заявил Зеленов.