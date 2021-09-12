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12:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федун встретился с группой болельщиков «Спартака» после матча с «Химками»

Владелец «Спартака» Леонид Федун встретился с группой болельщиков после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1).

Спартак
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что владелец клуба Леонид Федун встретился с группой болельщиков после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1).

«Председатель совета директоров “Спартак” Леонид Федун встретился с группой болельщиков — владельцев абонементов в ложи “Открытие Банк Арены”. Встреча прошла по инициативе болельщиков. В разговоре, который длился больше часа и прошёл на стадионе после матча с “Химками”, также принял участие генеральный директор Евгений Мележиков, руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты. Обсуждались разные вопросы, в том числе и спортивные, а также вопросы удобства и сервиса. Клуб планирует делать встречи с этой и другими категориями болельщиков регулярными», — заявил Зеленов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 7 матчах. После матча с «Химками» Федун отказался общаться с журналистами и покинул стадион с запасного выхода.

Спартак
3:1
Первый тайм: 1:0
Химки
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