«Арсенал» — ЦСКА: Зайнутдинов заменит травмированного Фернандеса в составе армейцев
Стали известны составы тульского «Арсенала» и ЦСКА на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ.
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Стали известны составы тульского «Арсенала» и ЦСКА на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе армейцев с первых минут выйдет Бактиер Зайнутдинов, который заменит Марио Фернандеса, пропускающего встречу из-за травмы, полученной в сборной России.
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Бийол, Васин, Обляков, Мухин, Кучаев, Эджуке, Заболотный.
Запасные: Боков, Тороп, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Бохинен, Чалов, Яковлев.
«Арсенал»: Коченков, Новосельцев, Сокол, Степанов, Суханов, Ткачев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Довбня, Бьернстрем, Камболов, К. Кангва, Давиташвили, Панченко, Аджоев, Тудорие.
Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится сегодня, 12 сентября, начало встречи — в 14.00 (мск).