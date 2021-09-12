Член совдира «Спартака» Клейменов выступил против отмены лимита

— Моя позиция по лимиту? Если смотреть с точки зрения академии «Спартака» — это очень серьезная история, огромные затраты, — отметил Клейменов. — Если ликвидировать лимит в сегодняшних условиях — это означает поставить крест на академии. Я бы этого не хотел. Понимаю, тех, кто выдвигает аргументы против лимита, но мы сегодня объективно не Англия.

— То есть 10+15, небольшое смягчение — это адекватный вариант? Или что?