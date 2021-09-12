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16:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Член совдира «Спартака» Клейменов выступил против отмены лимита

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов в разговоре с «СЭ» высказал свою позицию по лимиту на легионеров.

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Источник: РИА "Новости"
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— Моя позиция по лимиту? Если смотреть с точки зрения академии «Спартака» — это очень серьезная история, огромные затраты, — отметил Клейменов. — Если ликвидировать лимит в сегодняшних условиях — это означает поставить крест на академии. Я бы этого не хотел. Понимаю, тех, кто выдвигает аргументы против лимита, но мы сегодня объективно не Англия.

— То есть 10+15, небольшое смягчение — это адекватный вариант? Или что?

— Чтобы академия имела шансы на жизнь, лимит отменять рано. Это не в интересах команд, которые в это очень серьезно вкладываются. Мы их можем спокойно перечислить: «Спартак», «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» — это команды, которые выращивают молодежь. Они серьезно в это инвестируют. Остальные работают на рынке аренды — это совсем другая история. Сейчас лимит отменять не стоит, но это мнение частного лица.

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